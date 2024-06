Aumento de impostos está em pauta no Congresso

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse ao Repórter Brasília que "entre os projetos em voga no momento, no Congresso Nacional, é essa pauta do aumento de impostos. Nós temos que segurar ao máximo o ímpeto do governo Lula em arrecadar dinheiro".

Dívida no nível da pandemia

Para Eduardo Bolsonaro (foto), "a dívida hoje que o governo conseguiu contrair está no mesmo nível da pandemia. Só que hoje nós não temos pandemia". O parlamentar questiona: "Para onde está indo esse dinheiro? As pessoas não estão sentindo o retorno desse dinheiro para elas".

Enchentes no Rio Grande

Eduardo Bolsonaro fez críticas fortes também com relação às providências do governo quanto às enchentes no Rio Grande do Sul. "Uma resposta fraca, morosa, lenta. O governo não aceitou, inclusive, anistiar o Rio Grande do Sul pelos próximos três anos, apenas suspendeu a dívida." Ele salienta que, "se a pessoa não tiver emprego, se a pessoa não tiver como colocar uma comida na barriga, ela não vai ter condições de tratar de nenhum outro tema", apontou o congressista, destacando: "ultrapassado isso, outro tema caro a nós, importantíssimos também, é a questão do aborto".

Criminalização do aborto

Eduardo Bolsonaro afirmou que é coautor de um projeto que talvez vá entrar em pauta, "para a gente criminalizar, de maneira mais forte, a prática do aborto, principalmente por parte dos médicos", disse.

Lei das armas

A pauta das armas também foi citada pelo parlamentar. "A gente tem que aprovar agora, aqui na Câmara, e mandar para o Senado. Está tramitando na Câmara o projeto de lei das armas para dar legítima defesa ao cidadão de bem. Tudo isso daí é receita de sucesso do governo Bolsonaro."

Candidato à Presidência

Questionado sobre o candidato do PL, à Presidência da República em 2026, Eduardo Bolsonaro foi taxativo. "Só temos um candidato, que é Jair Messias Bolsonaro. Enquanto houver a esperança de reverter a inelegibilidade dele dentro do TSE, ele será o nosso candidato".

'Ele indica, e nós votamos'

Para Eduardo Bolsonaro, "se porventura no futuro, ele não tiver sucesso nessa reversão da inelegibilidade, aí ele vai indicar a pessoa em quem todos nós votaremos", adiantou.

Aborto: mulher relatora

O projeto que equipara o aborto acima de 22 semanas ao crime de homicídio será relatado por uma mulher, anunciou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). O recado já foi dado à bancada evangélica. Depois dessa urgência para criminalização do aborto, com pressão da "Bancada da Bíblia", parece que, agora, os evangélicos vão pagar a conta. A relatora deverá ser do Centrão. A expectativa é que o texto do deputado pastor Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) seja modificado e seja suprimido da matéria o trecho da responsabilização da mulher em caso de estupro.

Pena maior para a vítima

A aprovação da urgência do projeto de lei, de forma relâmpago, em sessão plenária, desagradou parlamentares que reclamam que o texto prevê pena maior para mulher vítima de estupro de até 20 anos de prisão, do que para o estuprador, que pode pegar de seis a dez anos.