Brasil e Bahrein estreitam relações diplomáticas

A Câmara dos Deputados realiza, nesta quarta-feira (12), uma sessão solene para comemorar os 50 anos de Relações Brasil-Bahrein. Um extenso programa vem sendo desenvolvido pelo embaixador do Reino de Bahrein no Brasil, Bader Abbas Hasan Ahmed Alhelaibi (foto), que começou com o lançamento do logo comemorativo, num almoço na sexta-feira. A celebração coincide também com as comemorações do Jubileu de Prata da ascensão de Sua Majestade, o Rei Hamad bin Isa Al Khalifa, ao trono.

Deputados de Bahrein

A convite do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), o presidente da Câmara dos Deputados, Ahmed Hmed Bin Salman Al Musalam, lidera uma delegação oficial que terá encontros com parlamentares brasileiros, "para estreitar ainda mais as relações entre os dois países, que completam meio século de relações diplomáticas", disse ao Repórter Brasília, o embaixador Bader Abbas Alhelaibi.

Desenvolvimento do setor siderúrgico

O embaixador Carlos Duarte, secretário de África do Ministério das Relações Exteriores, afirmou "que desde 2021 o comércio supera consistentemente US$ 1 bilhão. O Brasil consolidou-se como um dos principais exportadores para o Bahrein. As exportações brasileiras de minério de ferro contribuem para o desenvolvimento do setor siderúrgico no Bahrein, capaz de atender as demandas do país e da região".

Contribuir pela paz e tolerância

"Nossa parceria transcende, contudo, os aspectos comerciais. Os vínculos entre nossos países são sólidos e baseados em valores comuns, como a paz e a tolerância. Juntos, o Brasil e o Bahrein podem contribuir para a paz e a estabilidade em nossas respectivas regiões e no mundo."

Conflito em Gaza

O embaixador Carlos Duarte defendeu o "cessar fogo no terrível conflito em curso em Gaza". Ele disse: "defendemos a cessação das hostilidades, fornecimento irrestrito de ajuda humanitária, e a libertação dos reféns. Seguiremos trabalhando com o propósito de alcançar, com a máxima urgência, um cessar fogo permanente. Esperamos também apoiar a renovação do processo político que possa levar a consecução da solução de dois Estados: um Estado Palestino, independente viável, vivendo em paz e segurança, ao lado de Israel, dentro das fronteiras de 1967. Esse objetivo está contido na iniciativa árabe de paz de 2002", assinalou o representante do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

MP do "fim do mundo"

O senador gaúcho Ireneu Orth (PP) protocolou na sexta-feira, uma emenda à medida provisória (MP) que impõe restrição para uso dos créditos presumidos do PIS/Cofins. A proposta é suprimir todo o texto e retomar o regime tributário anterior. O documento gera polêmica, e pode ser devolvido pelo Congresso.

Impactos negativos

Ireneu Orth argumenta que a MP prejudica a economia do País, com impactos negativos especialmente sobre a produção agrícola. "É um ato intempestivo, de caráter arrecadatório, que precisa ser corrigido."