Vulnerabilidade das mulheres se agrava com a catástrofe climática

A vulnerabilidade das mulheres que sofrem violência sistêmica, principalmente na tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul, foi discutida no programa "Elas Pautam", da TV Câmara, pela deputada federal gaúcha Daiana Santos (PCdoB, foto) e a secretária nacional de Violência contra Mulheres, Denise Motta Dau, que mostraram as dificuldades que as mulheres enfrentam, em especial as mulheres negras que "ficam à margem das políticas, das prioridades, e pagam essa conta de forma absurda. Isso é responsabilidade política e, por isso, deve estar no centro da agenda de debates", destaca a parlamentar gaúcha.

Medidas protetivas

"Um dos problemas que têm surgido diante da tragédia é que, no abrigo, mulheres até com medida protetiva, separadas de seus companheiros, no abrigo se encontram de novo", afirma a parlamentar. "Justamente por isso que nós estamos encaminhando, ao Fórum Nacional de Juízes de Enfrentamento Violência Doméstica, o pedido de prorrogação automática de todas as medidas protetivas."

Movimentos sociais

A secretária nacional de Violência contra Mulheres, Denise Motta Dau, relata a "realização de uma reunião, em Porto Alegre, com o Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres, em que diversos movimentos sociais, entidades do movimento feminista, do Movimento das Mulheres sem Terra, do Movimento LGBTQIA , do Movimento das Mulheres Negras, entre outros diversos setores, apresentaram muitas dessas demandas que nós já tínhamos ouvido online".

Abrigo para mulheres

Outro ponto apresentado pela deputada federal Daiana Santos "é a situação das mulheres que cuidam de seus filhos, cuidam das mães, cuidam da casa, cuidam de tudo, da família toda. Quando se observa isso, essa iniciativa dos abrigos específicos para as mulheres, eles precisam, de fato, ser exaltados, porque esse é um cuidado que já tem se demonstrado necessário e muito efetivo".

Um pouco de sossego

O voluntariado foi outro ponto destacado pela deputada Daiana Santos. Ela disse que "as voluntárias que estão nesses espaços têm feito um trabalho incansável para garantir um pouco desse sossego para essas mulheres que necessitam dessa proteção".

Importância da Lei Maria da Penha

"Nós temos um problema nesses espaços que as mulheres estão sempre expostas e, por vezes, são utilizadas como mercadorias." A parlamentar destacou que, "em momentos como esse é que a gente vê a importância de leis como a Lei Maria da Penha".