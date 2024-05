Senadores em diligência no RS

A Comissão Externa do Senado (CET-RS), criada para acompanhar a tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul, estará no Estado hoje em diligência para verificar a situação humanitária quanto à assistência às crianças, idosos e pessoas com deficiência.

Gaúchos trabalhando juntos

O colegiado, presidido pelo senador Paulo Paim (PT, esquerda na foto), sendo vice o senador Ireneu Orth (PP, centro na foto), e o relator, o senador Hamilton Mourão (Republicanos, direita na foto), terá encontro com o governador Eduardo Leite (PSDB) e os prefeitos de Canoas, Jairo Jorge (PSD), e de São Leopoldo, Ary Vanazzi (PT). Além disso, está programada a visita a abrigos e hospitais de campanha.

Propostas legislativas

O objetivo dessa comissão é identificar, centralizar e sugerir a votação urgente de propostas legislativas (Senado e Câmara), voltadas para a recuperação do Estado e acompanhar o trabalho que está sendo realizado. Também integram o colegiado Leila Barros (PDT-DF), Jorge Kajuru (PSB-GO), Espiridião Amin (PP-SC), Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e Alessandro Vieira (MDB-SE), gaúcho de Passo Fundo.

Tragédia no Rio Grande do Sul

Na próxima segunda-feira, às 10h, acontecerá no plenário do Senado uma sessão temática intitulada "Tragédia no Estado do Rio Grande do Sul", com a participação de especialistas, cientistas, ambientalistas, autoridades, incluindo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan), professor Francisco Milanez, e a secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, Marjorie Kauffmann. Na terça-feira, a CET-RS vai apresentar a primeira etapa de ações legislativas para ajudar o Rio Grande do Sul.

Legalização da Maconha

"Grandes empresas querem liberar o plantio generalizado da maconha e sua industrialização"- alerta o deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB). O parlamentar afirma que "o lobby da legalização da maconha está em ação após a maior empresa de tabaco (cigarros de nicotina) do Brasil e do mundo, a BAT (British American Tobacco), comprar boa parte das ações de empresas produtoras de maconha (cannabis) e derivados. No Canadá e na Alemanha foi retomada novamente a pressão para legalizar a maconha no Brasil".

Mentira da maconha 'medicinal'

Osmar Terra, médico e ex-secretário de Saúde do Rio do Grande do Sul por oito anos, observa: "O interesse é óbvio, e admitido para começar com a mentira da maconha "medicinal", e depois partir para liberar o uso adulto da droga. Vai gradualmente somar ao mercado da nicotina (cigarro convencional) o uso liberado da maconha".