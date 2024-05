Prevenção e comunicação eficiente podem mudar impacto dos desastres ambientais

O deputado federal Luiz Carlos Busato (União, foto), ex-prefeito de Canoas e ex-secretário de Obras e Irrigação do Estado, afirmou que ninguém esperava que as cheias no Rio Grande do Sul alcançassem tamanhas proporções. Ele disse ao Repórter Brasília que, também por isso, "falta treinamento da população, falta tecnologia de monitoramento e falta uma comunicação mais eficaz com a população".

Sistema de alerta

O parlamentar falou de uma experiência que vem tendo com o sistema de comunicação de alerta. Ele se inscreveu no sistema de alerta da meteorologia e tem recebido todos os dias mensagens de alerta que vai ter chuvas e trovoadas, ou não vai, só que as mensagens que chegam acabam virando banais. "Tem horas que a gente nem lê mais, porque acha que é só um aviso de chuvinha que está vindo por aí."

Tecnologia mais poderosa

Na opinião de Luiz Carlos Busato, "está faltando uma tecnologia, realmente mais poderosa, uma comunicação mais eficaz, como a gente vê em alguns países, como é o caso do Japão, onde há uma efetiva comunicação para que a população possa se prevenir". O deputado alertou também que faltam obras de prevenção, faltam projetos, faltam tecnologias de monitoramento e até a capacitação das pessoas.

Mudança radical

"Temos que aprimorar o sistema de comunicação e de treinamento da população. A população tem que saber o que vai acontecer. É um conjunto de coisas que não estávamos preparados há pouco tempo", argumenta Luiz Carlos Busato. Segundo o congressista, "de alguns anos para cá, essas coisas começaram a ficar recorrentes e, agora, chegou num nível que realmente vamos ter que fazer uma mudança radical nas nossas prevenções e comunicações".

Falta gestão de risco

O parlamentar argumenta dizendo: "Nós estamos acostumados a fazer a gestão do desastre, mas não estamos acostumados a fazer a gestão do risco. O que temos de concluir é primeiro planejamento, investir em projetos, investir em estudos. É importante a gente ter essa consciência, investimentos em obras, reconstrução, prevenção".

Agradecimento aos parlamentares

Luiz Carlos Busato agradece a todo o Brasil, aos voluntários; citou entre eles o deputado federal Pedro Aihara (PRD-MG), que saiu de Minas Gerais e foi ao Rio Grande do Sul ajudar, levando sua experiência, salvando vidas. O parlamentar mineiro é bombeiro de profissão, com cursos de aperfeiçoamento em prevenção de desastres, inclusive no Japão.

Apelo ao Parlamento

Busato fez um apelo ao Congresso, às assembleias legislativas e câmaras de vereadores para "ajudarem com que essas pessoas, em meio a essa tragédia no RS, recomponham suas vidas".