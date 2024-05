Alertas da ciência para eventos extremos

O Secretário Executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, afirmou que "não faltam informações, não faltam pesquisas, não faltam relatórios, não faltam alertas da ciência", que catástrofes climáticas iriam acontecer. "Temos aí uma diversidade muito grande de informações seja na previsão do tempo, como a gente está vendo agora, seja nessa previsão climática que há mais de uma década tem sido previsto". Ele disse, em entrevista à Renata Lo Prete, do Jornal da Globo, na madrugada de ontem (8), que "os cientistas colocam isso em público, de que muitos eventos climáticos vão acontecer, de forma mais extrema e de forma mais constante, quanto mais o planeta sofre transformações com mais emissões de efeito estufa".

Colapso climático

Para Márcio Astrini (foto), o colapso climático com eventos extremos, "não devia ser uma novidade para ninguém." Inclusive, lembra o especialista, isso vem sendo visto há muito tempo no Brasil. "Nós tivemos uma seca histórica, na Amazônia, no ano passado, enchente no Rio Grande do Sul, também no ano passado, aconteceu em São Sebastião, em Petrópolis, no Sul da Bahia, no Norte de Minas Gerais é um acúmulo e uma constância muito grande desses eventos e, agora, estamos vendo o pior deles, no Rio Grande do Sul", acentuou.

Falta ação

Márcio Astrini salienta que, "muitas dessas autoridades que hoje estão chocadas com isso que está acontecendo, participam, inclusive, das conferências de clima. Vão lá, ouvem todas essas previsões mas parece que não escutam ou pelo menos não internalizam a gravidade da situação". Segundo ele, "nós estamos chegando, realmente, num mundo muito diferente e não falta informação sobre isso, o que falta é ação".

Agenda de retrocessos

Para Márcio Astrini, "primeiro a gente precisa, no nosso país, parar de andar para trás. Nós temos uma agenda que impõe retrocessos gigantescos, a começar pelo Congresso Nacional. Para que se tenha uma ideia, existem projetos no Congresso, que diminuem toda a proteção ambiental no Brasil, a começar pela Amazônia, que está na pauta, e diminuem a área de proteção legal da Amazônia e pode levar, segundo cálculos do Ministério do Meio Ambiente, a um desmatamento 30 vezes maior do que o registrado, no ano passado".

Definir prioridades

A primeira coisa, acentua Márcio Astrini, "é parar esse tipo de absurdo e impedir esse tipo de pauta de avançar. Num segundo momento é olhar para as áreas que estão sob risco, e nós temos diversas, o próprio governo cataloga, hoje, cerca de mil áreas, ou mais do que isso, que estão sobre extremo risco climático e ter um plano para estas áreas: investimento, o que vai ser feito, quando vai ser feito, o que é mais prioritário e mais urgente", questiona o Diretor-Executivo do Observatório do Clima.

Agora é socorrer as vítimas

No entendimento de Astrini, "agora, a gente tem que socorrer as vítimas, e dar assistência emergencial, a catástrofe já aconteceu. Logo depois, a gente coloca em ação, um plano para tornar as cidades mais resilientes e também não deixar que as coisas retroajam no país".