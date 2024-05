A importância dos voluntários nos resgates das enchentes do RS

Os voluntários estão fazendo a diferença neste momento triste pelo que passa o Rio Grande do Sul. Em tragédias como a que atinge o povo gaúcho, os voluntários desempenham um papel vital no salvamento de vidas e na recuperação e reconstrução das comunidades afetadas. Está certo o ministro Paulo Pimenta (PT), da Secretaria de Comunicação Social do governo federal, quando pede para todos olharem para esses heróis anônimos que oferecem ajuda prática, apoio emocional e solidariedade às vítimas e suas famílias, que por solidariedade concentram seu tempo pensando apenas no sentido social, auxiliando quem perdeu tudo.

Sentimento de união

Os voluntários ajudam na busca e resgate, na distribuição de alimentos e água, na organização de abrigos temporários e na mobilização de recursos e doações. "Pessoas que perderam quase tudo e repartem um pouco do que sobrou, com cozinha comunitária, com ajuda, abrigando, e dando apoio. Então se tem um personagem nesta história que merece todo o nosso respeito, e nós temos que de alguma maneira enxergar isso, é essa figura voluntária, o gaúcho, a gaúcha, anônimos que estão fazendo a diferença. Mais do que o poder público neste momento", atestou Paulo Pimenta (foto), ao Repórter Brasília.

Brasília pelo Sul

Em Brasília, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), entrou forte na campanha de solidariedade ao Rio Grande do Sul. O governador Ibaneis Rocha enviou ao Estado bombeiros, especialistas policiais e equipamentos, que já atuam no resgate da população, além de promover campanhas para doações. Mobilizações da sociedade pedem cobertores, água, roupas e itens de higiene para ajudar a população vulnerável no Estado, que são levadas pela FAB.

Senado lança campanha

Além do trabalho intenso que vem sendo liderado pelo presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na agilização para liberação de verbas e outras providências legais, o Senado promove campanha para arrecadação de 5 mil cobertores. A iniciativa foi planejada pela diretora-geral da casa, Ilana Trombka, e pela Liga do Bem.

UNB e Ufrgs

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade de Brasília (UnB), em parceria com o DCE da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), também está se movimentando para receber doações e entregar diretamente na Base Aérea de Brasília.

Pix oficial

O Escritório do RS, em Brasília, vem atuando em todas as frentes, no Congresso Nacional, governo federal e inclusive com autoridades e gaúchos do Distrito Federal. O secretário José Henrique Pires lembra que o Pix oficial "SOS Rio Grande do Sul" continua ativo e apto a receber contribuições de pessoas físicas e jurídicas. O CNPJ (92.958.800/0001-38) é a chave Pix do governo do Estado na conta do Banrisul.