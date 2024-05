Mudança nos Ministérios

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), poderá antecipar ainda para o primeiro semestre de 2024, a mexida na equipe ministerial. Até então, a ideia era fazer a mudança no final do ano, mas na leitura que fazem alguns parlamentares, o presidente Lula tem cobrado de ministros uma velocidade decisória maior. Crescem cada vez mais as especulações, principalmente, no alto escalão do Governo, nos meios petistas e também no Congresso Nacional a sensação de que Lula fará alguns ajustes na equipe da Esplanada, antes mesmo das eleições municipais.

Golpe do Pix

O governador Eduardo Leite (PSDB) alerta para o golpe do Pix que começou a ser aplicado por criminosos, aproveitando a tragédia que envolve todo o Estado gaúcho. O deputado Pompeo de Mattos (PDT/RS), repetiu ao Repórter Brasília, uma frase, "como diz o castelhano: Hecha la ley, hecha la trampa. Isso sempre houve, sempre que tem a lei, tem a regra e vem os tramposos".

Problema do Pix

Na avaliação do parlamentar, que atuava no sistema financeiro antes de ser deputado (bancário do Banco do Brasil), "o PIX tem como controlar, e aí o sistema bancário está se omitindo. Ele só funciona passando pelos bancos, não existe PIX fora do sistema".

Banco deve validar

Pompeo de Mattos garante que "o banco pode reter o PIX, pode investigar. Sempre que tiver um grupo de PIX, o banco sabe. Então, que o Banco Central certifique, que valide o PIX, até antes de liberar. Só depois de certificar".

Projeto de Lei

O deputado Pompeo de Mattos vai apresentar um projeto de lei contra esse tipo de golpe. Ele explica: "Pix individual pode, mas sempre que houver uma vaquinha eletrônica, o Banco Central tem que reter, certificar, e só depois validar; sob pena de o banco ser responsabilizado", argumenta.

Cidadão logrado

O parlamentar acrescenta: "o cidadão está sendo logrado. Culpar os bandidos, tudo bem culpar bandido, mas o bandido sempre será bandido, e aí que vale o ditado espanhol da "trampa". O que não pode é o tramposo se beneficiar do sistema. O Banco Central tem como controlar", responsabiliza Pompeo.

"Orçamento de guerra" andando

O governo federal e o Congresso Nacional já começaram a tratar nesta segunda-feira (6) a elaboração de um "orçamento de guerra", com um pacote de socorro ao Rio Grande do Sul, conforme prometeram os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD/MG), da Câmara, Arthur Lira (PP/AL), e o presidente Lula. Equipes técnicas, ministros, deputados e senadores, começam a construir as regras específicas do pacote financeiro. Mais de 430 mil pontos estão sem luz, e quase um milhão de residências não têm água potável, alguns poucos estão se utilizando de poços artesianos.

Corrente de solidariedade

A campanha de solidariedade em favor da população do Rio Grande do Sul continua comovendo todo o País. "A OAB/DF, iniciou neste final de semana uma campanha de arrecadação de mantimentos, roupas, água, cobertores e colchões", afirmou a vice-presidente, Lenda Tariana, destacando a importância desta corrente de solidariedade.