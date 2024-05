Emergência climática e os efeitos no RS

As chuvas no Rio Grande do Sul têm sido uma força da natureza imprevisível e, por vezes, devastadora, trazendo uma calamidade pública, uma emergência climática, sem precedentes. De setembro até agora, foram três temporais com mortes e prejuízos. O número de óbitos, pessoas desaparecidas ou desabrigadas é estarrecedor. O plano de recuperação só pode acontecer se houver agilidade do governo federal para liberar recursos para reconstruir o Estado em todas as áreas.

Governador agiu rápido

O governador Eduardo Leite (PSDB), que é oposição ao governo Lula (PT), numa postura madura e responsável, institucionalmente, foi a público e pediu apoio ao presidente, que atendeu prontamente e colocou toda a estrutura do governo para auxiliar o Rio Grande do Sul. Lula prometeu, em Santa Maria, que não faltarão recursos para atender o Rio Grande do Sul.

Jornalistas gaúchos

Eduardo Leite conclamou apoio de todo o Brasil para auxiliar na difícil situação que vive o Estado. Jornalistas gaúchos atenderam. Entraram em campo e de todas as formas, buscaram auxiliar, tentando minimizar o sofrimento da população.

Mostrando a realidade

Só para citar alguns exemplos de profissionais que atuam em veículos poderosos: Milton Jung (Porto Alegre), da CBN, Marcelo Cosme (Rio Grande) e Ana Flor (Candelária), da Globo News, entre outros, que têm permanecido ao longo dos últimos dias acompanhando e divulgando cada situação apresentada que vem atingindo o Sul do País.

Momentos de emoção

Apresentadores, comentaristas e telespectadores viveram momentos de emoção, na quinta-feira à noite, quando a apresentadora da Rádio Gaúcha Kelly Matos, que tem acompanhado o desespero das famílias de perto, fez um relato do que viu. Kelly, com lágrimas nos olhos em alguns momentos, contou na Globo News, diversos episódios que viveu observando de perto o desespero dos gaúchos. Tenha certeza, Kelly, que sua emoção, contagiou o Brasil. Continue fazendo jornalismo com sentimento e emoção. É o jornalismo que a população precisa nos dias de hoje, de internet e tecnologia. É a comunicação cumprindo sua parte.

Agenda dos candidatos

A busca de caminhos para proteger a população dessas ameaças permanentes tem que estar na agenda dos candidatos a prefeito, vice e vereadores já agora, na próxima eleição municipal. É uma oportunidade de fazer uma radiografia social no País.

Compromisso com a vida

A ministra Marina Silva (foto) faz uma avaliação dizendo: "cada vez mais nós vamos precisar fazer política pública com base em evidências, olhando para aquilo que diz a ciência, com bom senso e muito compromisso ético com a vida das pessoas, como seu patrimônio. O maior patrimônio de uma pessoa é a própria vida", enfatizou Marina.

Não adiantaram os alertas

"Muitos especialistas advertem que já há 30/40 anos, quando esses alertas foram dados, era para que tivessem sido tomadas as ações mudando o sistema energético, mudando os sistemas agrícolas, sistemas industriais; para que não chegássemos ao ponto em que chegamos. Infelizmente isso não aconteceu. Agora o que nós temos que fazer é juntarmos todos aqueles que faziam alerta com aqueles que agora estão reconhecendo a gravidade do problema e trabalharmos juntos para uma saída", acentuou a ministra do Meio Ambiente.