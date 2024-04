Dia do Rei marca data nacional holandesa

A Embaixada do Reino dos Países Baixos no Brasil celebra o Dia Nacional (27 de abril), quando é comemorado o aniversário do Rei Willem-Alexander. A festa é conhecida como o Dia do Rei, quando também é celebrado os 50 anos da mudança da Embaixada para Brasília, e as relações bilaterais.

Relações com o Rio Grande

O embaixador da Holanda no Brasil, André Driessen (foto), falou ao Repórter Brasília dos negócios do seu País com o Rio Grande do Sul e a importância do Estado na relação entre Brasil e Holanda. "Temos umas áreas muito importantes, de colaboração com o Rio Grande do Sul, com uma presença holandesa, em Não-Me-Toque, com uma colônia agrícola muito forte. Temos a empresa Stara, de máquinas e equipamentos agrícolas, que é de origem holandesa. Para o futuro, estamos olhando para a parte agrícola de precisão, introduzindo conhecimento no cultivo de produtos agrícolas.

Parceria de portos verdes

Adido econômico da Embaixada da Holanda, Jörgen Leeuwestein falou também com entusiasmo sobre o crescimento das parcerias com o Brasil, com três portos brasileiros e o Porto de Roterdã, com muitas entidades envolvidas, através do Programa "Green Port Partnerships", parceria de portos verdes.

Governo e indústria

O diplomata destacou dizendo que, "no Rio Grande do Sul, trabalhamos junto com o governo estadual, o Porto de Rio Grande, a Federação das Indústrias (Fiergs), e o Sindienergia". Jörgen Leeuwestein explicou que o programa é para desenvolvimento sustentável, para elevadores dos portos e projetos energéticos relacionados aos portos.

Energia renovável e portos sustentáveis

Jörgen Leeuwestein detalhou os programas que estão em pleno desenvolvimento. "O início foi em maio de 2023. Então temos duas vertentes: a energia renovável e portos sustentáveis. No Rio Grande do Sul, temos parcerias, a gente trabalha com o Porto de Rio Grande e, na Holanda, Porto de Roterdã."

Governo federal

"Com o governo federal também foram assinados acordos com o Ministério dos Transportes, Ministério de Portos e Aeroportos, entre outros que estão dentro desse programa. Trabalhando juntos, as perspectivas são boas, e já está gerando negócios dos dois lados", disse.

Segunda fonte de investimentos

A embaixadora Maria Luisa Escorel de Moraes, secretária de Europa e América do Norte do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, afirmou que, "desde o início do atual governo, constitui indício eloquente da eficiente importância e do dinamismo da parceria entre os dois países". Ela destacou as relações econômicas acentuando que "hoje os Países Baixos se destacam como a segunda maior fonte de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, contribuindo com significativos US$ 156 bilhões".

Grandes empresas

Os Países Baixos são o quarto maior destino das exportações brasileiras. O fluxo comercial bilateral entre as nossas nações atingiu quase US$ 15 bilhões em 2023, e aumentou ano após ano em diversas áreas, inclusive em defesa, educação, ciência e tecnologia e inovação.