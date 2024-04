Para saber o que pensa a população brasileira e ir mais fundo na utilização plena da Inteligência Artificial, a Associação Brasileira de Internet (Abranet) lança um website junto com o ITS, o Conselho de Inteligência Artificial e Sociedade. A presidente da Abranet, Carol Conway (foto), explica que "todos estão percebendo que existe uma evolução em curso, muito mais rápida, inclusive, do que nas outras fases da internet, quando nos deparamos com as tecnologias mais recentes, porém antes da Inteligência Artificial".

Marco Civil

A Abranet foi bastante protagonista na construção do Marco Civil, assim como o ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade, e todas as outras associações e institutos que contribuíram à época. "Nós pensamos por que não juntar os maiores especialistas todos num conselho, juntar grandes especialistas nos temas que mais nos afligem, e entender o que a gente quer da Inteligência Artificial". A Abranet lançou um website para que todos possam entrar e dizer o que pensam da IA. A pergunta é: O que o Brasil quer da Inteligência Artificial?

Campus Party

A consulta começa em maio. "Vamos fazer diversas rodadas, principalmente em parceria com a Campus Party - que realiza eventos de tecnologia em todo o Brasil e reúne milhares de pessoas interessadas em tecnologia, haverá sessões presenciais para debater a regulação da Inteligência Artificial nas próximas edições do evento", anuncia a presidente da Abranet.

Eventos agendados

A última Campus Party realizada em Brasília, por exemplo, reuniu 150 mil pessoas. Há novas edições agendadas em 10 cidades do País nos próximos meses.

Brasil é diferente

Carol Conway avalia que "a Europa é ótima nesta questão de técnica legislativa e, realmente, está terminando de aprovar um projeto. Mas esse tema de simplesmente copiar a legislação europeia nos preocupa muito, porque o Brasil é muito diferente da Europa em termos de equidade digital. Nós precisamos pensar em como posicionar os novos empreendedores no Brasil nessa era da Inteligência Artificial como uma política industrial".

Modelo de Taiwan

Carol Conway atesta: "Nós gostamos de todo esse modelo que a gente pode olhar na Europa, mas nós trabalhamos, por exemplo, com o modelo de Taiwan, nós vamos perguntar à população o que a população quer, o que os empresários, os jornalistas querem. E, a partir daí, vamos formar nossa opinião. Nós estamos num portal e está tudo muito avançado".

Processo de participação

"A Inteligência Artificial é uma tecnologia que afeta a vida de todas as pessoas. Por essa razão, o caminho a ser seguido para sua regulação é o processo amplo de participação. Outros países estão fazendo o mesmo, como os EUA e Taiwan. A Europa também seguiu esse caminho para a elaboração da sua lei", avalia Carol Conway, acrescentando que, "no Brasil, temos o exemplo do Marco Civil da Internet, que foi construído por meio de um processo amplo de participação e foi reconhecido mundialmente como exemplo, tanto por seu processo quanto por seu resultado. Com o tema da IA, podemos fazer o mesmo e melhor".