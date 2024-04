Saúde pública é considerada primeira prioridade por brasileiros

A saúde pública foi a área mais apontada pela população como prioritária para o Brasil nos próximos três anos. De acordo com 43% dos brasileiros, a saúde deve ser a principal preocupação dos governos, seguida pela educação pública, com 34% das respostas, pela criação de empregos, que apareceu como primeira preocupação de 16% da população, e pela segurança pública, com 10% das citações. Os dados são da pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira, da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Aumento de custos

Na avaliação do deputado federal gaúcho e médico Pedro Westphalen (PP, foto), "a saúde ainda tem muitos problemas a serem resolvidos. A tecnologia tem ajudado muito e tem barateado muitos custos em vários segmentos na sociedade. Temos a energia solar, mas a tecnologia e a inovação na saúde trouxeram um aumento de custo no financiamento da saúde. Mais precisamente, hoje temos medicamentos caríssimos, fruto de inovação, de pesquisa com grandes resultados para patologias que no passado não tinham solução".

Maior sistema de saúde

"Temos aqui o maior sistema de saúde do mundo, o Sistema Único de Saúde (SUS). Sem dúvida nenhuma, é a maior transformação que houve da história da América do Sul, senão a única, fazendo com que todo o brasileiro seja atendido gratuitamente", pontua.

Saúde suplementar

"Ao mesmo tempo, temos uma saúde suplementar que representa hoje em torno de 52 milhões de brasileiros, que é fundamental para que o Sistema Único de Saúde gratuito se sustente, é preciso ter o equilíbrio, precisa ter uma regulação a esse respeito", defende.

Mais gastos na prevenção

No entendimento do deputado, "é importante que tenhamos mais gastos no final da cadeia, no atendimento, na prevenção, na promoção. Precisamos investir muito em educação, em acreditação dos nossos serviços de saúde, qualificação dos nossos profissionais e aparelhamento dos nossos hospitais, ambulatórios e clínicas".

Atendimento nos municípios

Para Pedro Westphalen, "há necessidade de fazer com que o paciente, cada vez menos, chegue diretamente ao hospital. O paciente precisa ter uma atenção básica qualificada nos municípios, e que o Estado cumpra seus percentuais de 12% e 15%".

Programas de vacinação

Na visão de Westphalen, "a federação também, através de programas de vacinação, de conscientização, trabalhos preventivos; uma vez que se não tivéssemos o SUS, a pandemia seria um desastre completo. A pandemia nos deixou o legado da saúde através da telemedicina".