Crise entre Padilha e Lira desafia Lula

O governo enfrenta mais um problema esta semana: tratar da agenda econômica em meio a briga entre o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL, esq. na foto), e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP, dir. na foto). A reforma tributária, agora, é o grande desafio, que espera uma definição e corre o risco de todo o trabalho de 2023 realizado pelos parlamentares ir por água abaixo. Outra pauta que divide os deputados será definir o futuro de Chiquinho Brazão, acusado de mandar assassinar Marielle Franco.

Resposta cirúrgica

O presidente Arthur Lira não vai deixar barato, vai responder a seu estilo. Certamente não vai polemizar com o presidente Lula publicamente, mas nos próximos dias, sem dúvida, vai reagir com as armas que tem. Na próxima quinta-feira (18), haverá uma sessão conjunta do Congresso Nacional. Na pauta, os vetos de Lula, principalmente pelas "saidinhas", e parlamentares já admitem uma derrota do governo. O deputado Arthur Lira deve começar sua reação com o saber cirúrgico, de mestre da estratégia política.

Frente a frente

Nos embates de quinta-feira (18), Lira terá a oportunidade de enfrentar as teses de Alexandre Padilha, quem ele chamou de desafeto pessoal e incompetente. Outro ponto que terá atenção especial do presidente da Câmara é referente ao orçamento e, Lula impôs um veto de R$ 5,6 bilhões sobre os recursos das emendas parlamentares de comissão. É o começo de uma relação complicada entre o presidente da Câmara e o Palácio do Planalto.

Lula longe da sucessão na Câmara

Arthur Lira dá o recado para evitar que o presidente Lula não interfira na disputa pela presidência da Câmara, onde, por enquanto, o deputado alagoano, com o Centrão e aliados, nada de braçada. Lira não quer sair derrotado de sua própria sucessão, no espaço em que tem mantido o comando absoluto dos rumos das votações.

Comando da Câmara

Já é usual a realização de grandes tumultos em ano de sucessão da Mesa Diretora da Câmara, que não rara vezes tem levado o País a aumentar sua crise. A batalha pública entre Lira e Padilha mostra isso mais uma vez. O que o Brasil precisa agora é de muita reflexão e serenidade de seus dirigentes.

Eleições municipais

O jogo de xadrez no Congresso deverá persistir com mais força até as eleições municipais. O País conhece bem os resultados das disputas acaloradas, com consequências históricas de eleições na Câmara dos Deputados. Entre os exemplos, a desestabilização do governo de Dilma Rousseff (PT) no Parlamento. A vitória de Eduardo Cunha (MDB) sobre Arlindo Chinaglia (PT), em 2015, entre outros episódios que mudaram o rumo de algumas decisões.