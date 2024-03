FGTS Futuro deve facilitar acesso à casa própria

A Caixa Econômica Federal está lançando o FGTS Futuro, com o objetivo de facilitar o acesso do trabalhador à casa própria. O diretor-executivo de Habitação da Caixa, Rodrigo Wermelinger, afirmou que já, agora, na primeira quinzena de abril, o sistema estará operacional, acessível ao trabalhador.

Valor para entrada

"Uma das maiores dificuldades de acesso à casa própria é ter o valor para dar de entrada", afirmou Wermelinger, explicando que "o financiamento chega hoje a 80% do valor do imóvel, mas muitas pessoas não conseguem ter o necessário para dar de entrada no seu financiamento. Ele é um trabalhador formal, ele recebe o seu salário, e todo o mês também há o recolhimento do seu FGTS para sua conta de fundo de garantia".

Maior financiamento

Rodrigo Wermelinger especifica que esse recurso não é acessado pelo trabalhador, pois ele só pode ser usado mediante algumas regras específicas. "A Caixa, após longa discussão, no âmbito do Conselho Curador, decidiu que, se fosse usado esse recurso, que vai entrar na conta do FGTS desse trabalhador no futuro ao longo dos próximos meses, o valor do financiamento poderia ser aumentado". Segundo o executivo, "essa é a dinâmica do FGTS Futuro".

Banco vai emprestar mais

Com o FGTS Futuro, o banco empresta mais do que emprestaria para aquele cliente nas situações do crédito aprovado, pegando como garantia esses depósitos que ainda vão entrar. É uma medida que visa reduzir o valor da entrada e facilitar o acesso à casa própria.

Eventual situação de desemprego

Se o trabalhador ficar desempregado, destacou Wermelinger, "a Caixa vai esperar por até seis meses, ou seja, se eventualmente ele ficar desempregado, a gente vai receber a prestação normal dele, não recebe a do FGTS Futuro, aguardando a retomada de uma situação de adimplência, retomar uma situação de emprego".

Boa decisão da Caixa

Para o deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB, foto), "a decisão da Caixa é boa". Ele avalia que, "hoje, muitos trabalhadores que gostariam de fazer um financiamento do crédito rural, crédito imobiliário, e querem financiar uma casa e não conseguem se enquadrar por causa destas questões de documentação, ele não tem a papelada no seu nome; e quando a Caixa começa a trabalhar com esse tema do FGTS Futuro, está abrindo a possibilidade de o trabalhador utilizar um crédito que ele vai ter no futuro, de forma antecipada. É aquilo que estamos trabalhando, na reforma tributária, trazer para dentro da economia todos os trabalhadores".

Facilitar ação dos traficantes

"Caso o Supremo Tribunal Federal (STF) decida permitir uma quantidade mínima de maconha para ser considerado usuário, vai facilitar a ação dos traficantes de drogas". A advertência é do deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB), um dos mais aguerridos combatentes contra as drogas do Congresso Nacional.

Atribuição do Congresso

"O Supremo quer legislar quando discute quantidade de droga portada, isso é atribuição do Congresso", reclama Osmar Terra. "Essa é nossa atribuição. Nós estamos aqui para quê? Há quase 20 anos, estamos discutindo a questão das drogas."