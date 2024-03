Em defesa da uva e do vinho é instalada frente parlamentar no Congresso Nacional

O mundo do agro se reuniu, em Brasília, na terça-feira (19), para a instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Uva, Vinho, Sucos e Espumantes, e posse do presidente Afonso Hamm (PP, ao microfone). Ao longo do dia, as lideranças da Vitivinicultura de todo o Brasil participaram de uma série de reuniões em defesa do setor, com destaque para o vinho. A intenção, entre outros pontos, é aprovar o projeto de lei do senador Luis Carlos Heinze (PP, à direita) que tramita no Parlamento e que passa a qualificar o vinho como alimento, a exemplo de alguns países. A pretensão é inserir essa nova denominação na regulamentação da reforma tributária.

Agenda cumprida

O deputado federal gaúcho Afonso Hamm, em meio à celebração do sucesso da nova frente parlamentar, comandada por ele, disse ao Repórter Brasília que "foi cumprida uma agenda com quatro eventos, agora, com a instalação da frente de todos derivados da cadeia vitivinícola".

Presença em todo o Brasil

O parlamentar gaúcho afirmou: "primeiro foi realizada uma reunião setorial, não só com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, reunimos o Brasil inteiro. Hoje nós temos 19 estados produzindo, e temos regiões e identificação desses vinhos. Pela primeira vez conseguimos trazer esses representantes do setor em cada estado para um dia cheio em Brasília".

Política de modernização

Hamm disse que "a primeira rodada foi aqui na FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), onde pela manhã, com as entidades, fizemos um nivelamento, uma aproximação, uma interação ainda maior com definição de pontos importantes". Depois, explica o deputado, "tivemos uma reunião muito produtiva com o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), que é também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e que tem políticas para modernização para as indústrias".

Combate ao contrabando

O ministro e vice-presidente da República também acolheu um pedido do deputado Afonso Hamm "na questão do contrabando, da contravenção, criando um grupo interministerial, com cinco ministérios e mais a Receita, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, para atacarmos o contrabando e tudo o que entra de forma irregular, principalmente, nas fronteiras, destacando a Argentina. Isso traz um prejuízo muito grande para todo o setor. Esse é um ponto que conseguimos trabalhar nessa agenda", festejou.

Representação autêntica

O presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Uva, Vinho, Sucos e Espumantes vê com muita positividade e aponta a presença de representação autêntica, de todo o País, como um fato de respaldo ao trabalho que será desenvolvido e intensificado. Hamm destacou a importância do suporte da FPA.