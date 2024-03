Bolsonaristas controlam comissões

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) trabalharam rápido e conseguiram o controle de comissões importantes na Câmara. A deputada de Santa Catarina, Caroline De Toni, do PL, conhecida por suas posições radicais, assumiu a Comissão de Constituição e Justiça, uma das mais disputadas no Parlamento. Qualquer pauta do governo, certamente, terá obstáculos para ser aprovada. Já a Comissão de Educação, ficou com o folclórico deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que não é especialista em educação, mas foi o deputado mais votado do País, com quase 1,5 milhão de votos; um atuante nas redes sociais, considerado um expert da era digital.

Bancada da Bala

A Comissão de Segurança Pública ficou com o deputado Alberto Fraga (PL-DF), líder atuante da Bancada da Bala. O pastor Eurico (PL-PE), da Bancada Evangélica, que atua intensamente com apresentação de vídeos nas redes sociais, assumiu a Comissão de Seguridade e Família. Na opinião de especialistas, as pautas ideológicas estarão à frente das comissões.

Cochilo pode sair caro

De extrema importância no Parlamento, é por lá que passam os projetos de lei, são realizados os debates temáticos e também são convocados para dar explicações os ministros de Estado e outras autoridades. Isso pode atrapalhar, e muito, o processo legislativo.

Espaços decisivos

A bancada do Rio Grande do Sul está representada, por enquanto, nas comissões já definidas pelos deputados Lucas Redecker (PSDB), no comando da Comissão de Relações Exteriores, e a deputada Daiana Santos (PCdoB), presidindo a Comissão de Direitos Humanos.

Novos presidentes

As comissões de Turismo; Minas e Energia; e de Defesa dos Direitos da Mulher foram instaladas, mas tiveram as eleições para a definição da presidência marcadas para quarta-feira. As demais comissões ainda não têm data definida.

Imunização de crianças contra Covid

Diante da "decisão unilateral" do Ministério da Saúde, de incluir a vacinação para crianças de seis meses a cinco anos no Programa Nacional de Imunização (PNI), o deputado federal Luiz Ovando (PL-MT), que é médico, vem realizando reuniões com especialistas, parlamentares e líderes do Congresso; discutindo e alertando para o risco de imunização de crianças contra Covid. O congressista disse ao Repórter Brasília que "pediu que o Parlamento tome medidas urgentes, pois as pessoas estão sendo cerceadas dos seus direitos sociais constitucionais estabelecidos através de bolsa matrícula em escola e outros benefícios, porque os pais não querem vacinar seus filhos".

Vacina que não protege

Luiz Ovando reclama, dizendo que "o Brasil, atualmente, é o único País do mundo que obriga a vacinação contra Covid-19 na faixa etária de seis meses a cinco anos". Segundo o deputado médico, "ela tem causado transtornos, principalmente nas crianças, adolescentes e jovens".

Sustar decisão do governo

Projeto está sendo apresentado pelos deputados Dr. Frederico (PRD-MG), Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF) e Julia Zanata (PL-SC), idealizado pelo deputado Luiz Ovando (PP-MS), com apoio do 2º vice-presidente da Câmara, Sóstenes Cavalcanti (PL-AL), e, se for aprovado, "a decisão do governo vai ser sustada".