Início de 2024 'preocupante', diz deputado do PP

Para o deputado federal gaúcho Afonso Hamm (PP), "esse início de 2024 é preocupante. O País parou". Na opinião do parlamentar, "as atividades econômicas estão ressentidas, os brasileiros estão sentindo um custo de vida absurdo. Não há inflação, porque não há consumo", acentuou o congressista gaúcho.

Preço dos alimentos

Na visão do presidente da Frente Nacional em Defesa da Uva, Vinho, Sucos e Espumantes, "os preços dos alimentos, do custo para se alimentar, do custo para viver, e a preocupação com o dia de amanhã, traz preocupação". Afonso Hamm (foto) criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pelas viagens internacionais, inclusive fazendo manifestações desastrosas, como ocorreu em relação a Israel no conflito com Hamas, que, segundo ele, "em nada colabora, só bota mais gasolina no fogo e não traz a pacificação que é necessária. Isto realmente impacta o governo", acentuou Afonso Hamm.

Redução das cargas de cimento

O deputado Afonso Hamm afirmou que "a população vive uma angústia, na medida em que você fala, por exemplo, com quem está no transporte, um caminhoneiro autônomo, sente o desespero". O parlamentar gaúcho afirmou que "os números mostram que as cargas de cimento no Rio Grande do Sul reduziram em 30%, significa que a construção civil vai reduzir, e que há uma redução que o transporte, de uma maneira ampla, tem uma variação de 20% a 50% menor; não há carga, não há transporte, não há desenvolvimento".

Preocupação com as invasões

O deputado criticou a homenagem aos 40 anos do Movimento Sem Terra (MST), no Congresso Nacional na última semana, e falou "das grandes preocupações com o risco de invasões por parte do MST". Afonso Hamm enfatizou que "o presidente (Jair) Bolsonaro (PL) evitou esse tipo de problema concedendo títulos a vários assentados que passaram a ser proprietários legalmente da sua terra".

Invasão zero

O parlamentar destacou que foi criado um movimento do qual ele faz parte, que é o "invasão zero". "Não aceitamos, sob aspecto algum, que se mobilizem pessoas para um modelo de reforma agrária que não deu certo."

Agricultores fiscalizados pela PRF

O parlamentar, líder do setor de fruticultura, chama atenção para a situação a que as famílias são submetidas. "Estão sendo fiscalizadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) acompanhando os fiscais. Os agricultores não são criminosos, e eles de uma hora para outra chegam nas propriedades uma fiscalização, força policial. É desproporcional", reclamou o deputado federal Afonso Hamm.

Produtores desmotivados

O deputado Afonso Hamm pontua que "essas pessoas são pessoas de bem, estão há anos produzindo, aliás, os produtores estão desmotivados, preocupados, muitos, inclusive, estão perdendo a produção, porque existe uma necessidade de legislar sobre a questão, ajustar a lei sobre o trabalho temporário, o trabalho safrista".