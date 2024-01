Tratores para alavancar a agricultura familiar no Brasil

O embaixador de Belarus no Brasil, Sergey Lukashevich (dir. na foto), disse, na sexta-feira, após um almoço com jornalistas, na embaixada, em Brasília, que o país tem "grande interesse no Brasil". Ele destacou a exportação de fertilizantes, que é fundamental para alimentar o setor agrícola brasileiro. "Somos fornecedores justos, somos fornecedores que tem preço mais baixo para os agricultores do Brasil."

Exportações para o Brasil

O embaixador de Belarus afirmou que, "não obstante as pressões que temos, continuamos nossa presença aqui Brasil". Segundo Sergey Lukashevich, "as estatísticas de 2023 mostram que a exportação foi de quase US$ 400 milhões. Grande parte deste volume são nossos fertilizantes".

Pequenos agricultores

"E é possível falar que estão em fase de conclusão, aqui no Brasil, tratativas para fabricar tratores pequenos para famílias de agricultores que trabalham na terra. É um trator bem básico, bem simples, que é um foco nosso, porque o Brasil não tem demanda grande, porque não tem problemas com tratores grandes, enormes, que é possível manejar via satélite. Mas falta, e o presidente (Luiz Inácio) Lula (da Silva, PT) tem destacado a necessidade de que os agricultores menores, que atuam no modelo de produção de agricultura familiar, sejam atendidos", apontou Sergey Lukashevich.

Fábrica no Rio Grande do Sul

"Por isso, nosso interesse em fabricar esses tratores no Brasil. Temos fábricas de tratores, em Belarus, com mais de 80 anos. Por isso, temos propostas ao Brasil, com valor adequado às necessidades dos pequenos agricultores." O embaixador Sergey Lukashevich salientou a sua torcida para que a fábrica seja instalada no Rio Grande do Sul.

Governo gaúcho

O Secretário Executivo da Representação do Governo do Rio Grande do Sul, em Brasília, José Henrique Medeiros Pires, disse ao Repórter Brasília, após participar de reunião-almoço com o embaixador Sergey Lukashevich que "a expectativa é de ampliar os negócios, porque tendo em vista a situação da Rússia e da Ucrânia, Belarus passou a ser um grande fornecedor de fertilizantes. Isso foi potencializado em função desta situação dramática que é vivenciada naquela região do mundo e, a partir disso, a própria empresa de Belarus, o próprio governo daquele país, entenderam melhor o mercado brasileiro".

Interesse mútuo

Ficou definido que será realizada uma reunião nos próximos 15 dias, entre representantes do governo do Rio Grande do Sul e de Belarus, para tentar achar alguns pontos de interesse mútuo e, quem sabe, estimulá-los a trazer alguma indústria para a produção de máquinas agrícolas, voltadas para a agricultura familiar.