Fake news e Inteligência Artificial

O relator do projeto sobre fake news, Orlando Silva (PCdoB-SP, foto), terá um encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ainda antes do retorno das atividades do Congresso Nacional. Ele quer tentar uma definição de data para votação do projeto na Câmara dos Deputados. Ele pretende buscar maior celeridade, pois a Inteligência Artificial (IA) está atropelando o debate sobre desinformação, que é uma discussão anterior à IA. "É uma matéria distinta, portanto é urgente que o Brasil se sintonize com o que acontece no mundo, esse não é um debate só do Brasil, o mundo inteiro tem tratado do tema."