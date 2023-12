Afonso Motta, novo líder do PDT

O deputado federal Afonso Motta (PDT, foto), gaúcho do alegrete, assume a liderança da bancada do PDT na Câmara, o partido integra a base do governo. Na avaliação do parlamentar, "o grande desafio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o próximo ano é manter a governabilidade; é pouco, mas é um fato singelo. Não é o que eu penso, não é o que pensa diferente, mas é termos um acordo para governar", assinala Afonso Motta.

Orçamento e reforma tributária

O deputado falou com o Repórter Brasília sobre sua proposta no comando da bancada para 2024. "Dentro do atual contexto, nós estamos com menos de 15 dias úteis para o encerramento do ano legislativo, temos a obrigação de aprovarmos a proposta orçamentária, nossa LDO, temos a obrigação de examinar, pelo menos, a possibilidade de aprovar a reforma tributária e especialmente fazer a apreciação pelo Congresso Nacional, de alguns vetos que são fundamentais."

Desoneração da folha de pagamento

Afonso Motta listou entre os vetos a serem examinados pelo Parlamento, a desoneração da folha de pagamento, o marco legal das terras indígenas e outras questões não menos importantes, que foram vetadas pelo presidente da República, e que, obrigatoriamente, o Congresso Nacional deverá examinar. "É claro, vamos encerrar o ano legislativo preparando o ano que vem, quando assumimos o nosso exercício." Ele substitui o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará.

Divisão interna do PDT

Questionado sobre a divisão interna enfrentada pelo PDT, em alguns momentos, o novo líder do partido afirmou que, "se sente reconhecido, porque a bancada do Ceará, na qual há um debate, sem dúvida nenhuma sobre o futuro, debate político, compareceu na sua totalidade na minha escolha, como se fosse um gesto de conciliação".

Eleito por unanimidade

O gaúcho Afonso Motta, da terra de Osvaldo Aranha, criador da ONU, celebrou: "Todos os deputados votaram favoravelmente à minha indicação. A gente tem esperança que, com um pouco mais de tempo, antes de precipitar os fatos, porque a política é dinâmica, e muitas vezes a gente não consegue evitar a precipitação dos fatos, mas a política, ela possibilita que no andamento, como se diz na nossa terra, no Alegrete, com o andamento da carroça, as melancias se ajeitam".

Participação efetiva na base

Além disso, destaca Afonso Motta, "o fato de o partido ter um ministério, o da Previdência Social, com o nosso presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, e estar na base do governo, nos impõe uma participação efetiva nessa base. Temos companheiros que deverão continuar sendo vice-líderes da base, tanto aqui na Câmara quanto no Congresso, e isso marca muito, porque traz o debate para a governabilidade".