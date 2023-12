Controle de criminalidade é referência em El Salvador

Os integrantes da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, da Câmara dos Deputados, farão, a partir do dia 13 de dezembro, uma visita de três dias ao sistema de detenção de El Salvador. O objetivo é conhecer como o país da América Central controlou e reduziu a criminalidade local. Entre os integrantes do grupo está o deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB), que pediu audiência. Ele lembra que "há dois anos El Salvador era um país violento, e hoje já completou mais de 300 dias sem homicídios. O país adotou plano de segurança territorial e decretou estado de emergência, que em sua quinta fase permitiu cercar vários municípios e comunidades em conflito com alta incidência de gangues e homicídios, levando milhares de criminosos à prisão".

Maioria bolsonarista

Integram a comitiva parlamentar brasileira que vai conhecer o sistema de detenção de El Salvador 17 parlamentares, a grande maioria bolsonaristas: Alberto Fraga (PL-DF), Aluísio Mendes (Republicanos-MG), Capitão Alden (PL-BA), Coronel Assis (União Brasil-MT), Coronel Telhada (PP-SP), Delegada Ione (Avante-MG), Delegado Caveira (PL-PA), Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), Delegado Ramagem (PL-RJ), Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Júnio Amaral (PL/MG), Nicoletti (União Brasil-RR), Osmar Terra (MDB-RS), Ubiratan Sanderson (PL-RS), Sargento Fahur (PSD-PR), Sargento Portugal (Podemos-RJ), Luciano Zucco (Ingressando PL-RS). O roteiro de três dias será coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública de El Salvador.

Escolas cívico-militares

Com presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL, foto) e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o auditório Nereu Ramos lotado de parlamentares e prefeitos, a Câmara dos Deputados instalou a Frente Parlamentar em Defesa das Escolas Cívico-Militares. A iniciativa do deputado federal gaúcho Luciano Zucco (Republicanos), a caminho do PL, visa defender e estimular o modelo de ensino

Fortalecer o modelo de ensino

O ato político, que marcou o início dos trabalhos da frente com a presença de personalidades ilustres da direita brasileira, nasce, segundo Zucco, com a missão de apoiar, fortalecer e incentivar esse modelo de ensino em nível municipal, estadual e federal. A importância das escolas cívico-militares foi exortada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na abertura do evento.

Extinção do programa

"Apesar de o governo federal ter optado por extinguir o programa, sabemos que muitos prefeitos e governadores querem expandir essa modalidade de educação", salientou o deputado Zucco.

Pesquisas científicas

O Projeto de Lei 7.082/2017, que regulamenta as pesquisas clínicas no Brasil, aprovado pelo Congresso Nacional depois de vários anos em discussão, no Parlamento, é comemorado pelo deputado e médico Pedro Westphalen (PP-RS), relator do texto, que avalia que a proposta colocará o País na vanguarda mundial em estudos científicos, abrindo caminho para novos investimentos e avanços na saúde.