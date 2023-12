Processo de ruptura

O ex-deputado Roberto Freire (foto), ex-presidente Nacional do Cidadania, com forte influência política em Brasília, conversou com o Repórter Brasília, sobre o caminho que o Brasil deve buscar para o futuro. "O futuro é algo muito complicado, não apenas para o Brasil, isso é para o mundo. Nós estamos vivendo um processo de profunda ruptura. Talvez uma nova civilização esteja surgindo aí."

Confronto com a democracia

O experiente político, que ao longo de sua vida pública destacou-se na luta pelo fim da ditadura e pela retomada da democracia, afirmou que "é difícil fazer qualquer previsão de profecias, isso não é do meu agrado. Mas uma coisa importante tem, acho que o mundo está vivendo uma disjuntiva, do ponto de vista político, e é um confronto que existe na democracia e em setores que defendem outras vias, outros caminhos, autoritários".

Risco que vivemos

Roberto Freire destaca que "é um risco que estamos vivendo, e essas fases sempre colocam essa disjuntiva. Nós já tivemos, na década de 1930, uma revolução industrial, em todos os momentos de ruptura isso acontece, o que nós estamos vivendo agora, esse confronto, mas a democracia vai ganhar", considera Roberto Freire.

Instituições em crise

Questionado sobre a relação entre Congresso Nacional e governo, Roberto Freire afirmou que "o próprio Congresso está vivendo em crise. Todas as instituições estão: Executivo, Judiciário, Legislativo, ou seja, a crise é geral. Nós não sabemos como a democracia vai se afirmar, cada vez mais e com esse mundo da internet, das redes, da Inteligência Artificial, isto está mudando tudo."

Luta civilizacional vai continuar

Na visão de Roberto Freire, "é uma luta civilizacional, e ela vai continuar. Momentos como esse que estamos vivendo têm que ser enfrentados com valores que a gente possa resumir como liberdade, igualdade e fraternidade".

Inteligência Artificial

O deputado professor Paulo Fernando (Republicanos-DF) alertou da tribuna do Parlamento sobre a utilização da Inteligência Artificial no processo eleitoral. Na visão do parlamentar de Brasília, "é um assunto urgente que clama por atenção. Nesse contexto, é crucial salientar o relevante papel que vem sendo discutido no Senado, onde foi criada uma comissão temporária para discutir sobre a Inteligência Artificial". Paulo Fernando destacou que o debate vem sendo conduzido pelo senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, a partir de um anteprojeto feito por uma comissão de juristas.

Inteligência Artificial nas eleições

O deputado chamou atenção para um artigo publicado pelo marqueteiro político brasiliense Marcelo Senise, que é especialista em Inteligência Artificial aplicada na comunicação política do Brasil. "Apesar da análise detalhada sobre o impacto da Inteligência Artificial em nossa sociedade, sua utilização nas eleições recebe pouca atenção. Nós temos eleições no ano que vem para prefeito e vereador e, em 2026, eleições majoritárias, ninguém está levando em consideração a influência da Inteligência Artificial nas eleições", alertou.