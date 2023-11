Caiado candidato a presidente

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) confirmou ao Repórter Brasília, após participar do lançamento do livro "Debate na veia, nos bastidores da tevê, a democracia no centro do jogo", do jornalista Fernando Mitre, na UNB, em Brasília, na noite de terça-feira, que é candidato à presidência da República nas próximas eleições presidenciais.

Articulação político-partidária

"Nós teremos vários candidatos, pode ser um processo que se repita com um número maior de candidaturas. Tem uma leva aí de bons governadores que já encerraram seu ciclo, como eu, por exemplo, considerando que isso não é apenas de ordem pessoal, é uma articulação político-partidária; é uma articulação de alianças, coligações dando maior densidade a uma candidatura", disse Caiado.

Período de pacificar

"Cada partido deve se colocar, mas acredito que com a vivência que tenho, já chegando a oito mandatos, já provei os dois lados da moeda, já ganhei, já perdi eleições", destacou Ronaldo Caiado. "Mais do que nunca, é hora de a gente começar a discutir um novo período do Brasil, um período de pacificar o País, um momento para você mostrar experiência de gestão. Poder demonstrar que quando se governa com seriedade, com transparência, realmente o dinheiro público se multiplica e as melhorias chegam."

Independência moral e intelectual

Para Ronaldo Caiado, "mais do que nunca, vai ser exigido de um governante que tenha honestidade e ao mesmo tempo independência moral e intelectual para poder se firmar como candidato a presidente. A improvisação não terá espaço neste momento da eleição no Brasil". Na visão de Caiado, "a população clama por alguém que possa ser não só avaliado, mas também que tenha um currículo capaz de apresentar como esteve diante de desafios, como é que ele se comportou".

Sem decepção aos eleitores

Com quase 40 anos de vida pública, tendo passado por todos os estágios da política, Ronaldo Caiado disse ter um currículo que, "modéstia à parte, já tenho quase 40 anos na vida pública, e nunca decepcionei os meus eleitores, do ponto de vista de postura, do ponto de vista ideológico, como também do ponto de vista ético e moral".

Mais crianças nas escolas

"Garantir que em 2027, ao menos 50,8% das crianças brasileiras de 0 a 3 anos estejam na escola ou na creche. E que o percentual de crianças alfabetizadas, entre o 1º e o 2º ano, alcance 60%." Estas são metas do Plano Plurianual Participativo (PPA) do governo Lula. O relator do projeto no Congresso Nacional, deputado federal gaúcho Bohn Gass (PT), pontua que, hoje, apenas 37,3% das crianças de 0 a 3 anos, têm acesso à pré-escola ou creches, e somente 43% são alfabetizadas entre o 1º e o 2º ano do Ensino Fundamental.

Bases reais

"O ideal seria que pudéssemos chegar a 2027 com todas as crianças de 0 a 3 anos dentro de uma escola ou de uma creche e que tivéssemos 100% dos nossos pequenos alfabetizados nos primeiros anos do ensino básico. Mas, o PPA é um planejamento que trabalha sobre bases reais, por isso, nossa meta é ampliar em cerca de 13% o acesso e 27% a alfabetização, para que estes sejam objetivos alcançáveis", diz Bohn Gass.