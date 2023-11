Preservação das florestas

O Brasil vai levar para a 28° Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-28), uma proposta para um modelo de financiamento global para os países que preservarem as suas florestas. A Secretária Nacional de Mudanças do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni (foto), admitiu, em entrevista, nesta segunda-feira, que a proposta está sendo finalizada a muitas mãos, e que "espera que o presidente Lula possa levá-la a essa COP, que é uma coisa que foi prometida desde o encontro, em Belém, na Cúpula da Amazônia".

Desafios do Brasil

A proposta prevê ações que englobam as florestas tropicais do mundo como um todo. Ana Toni afirmou que, "a Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas terá dois grandes desafios: a questão energética, sobretudo como um evento sendo realizado em um dos principais produtores de petróleo do mundo, e o outro será o balanço geral do que aconteceu desde o acordo de Paris. Esse documento é muito importante, porque ele também faz recomendações para o futuro em termos do que precisamos fazer com os novos comprometimentos".

Recompensar os que preservam

A proposta é recompensar as pessoas que estão preservando as florestas pelo trabalho que estão fazendo. "Desde os indígenas até os proprietários, às unidades de conservação. A ideia é não só as florestas do Brasil, é uma proposta que precisa ser finalizada e desenvolvida a muitas mãos, porque ela deveria olhar para a floresta tropical do mundo como um todo."

Brasil protagonista

"A nossa floresta é uma das maiores do mundo", destaca Ana Toni, acentuando que "o Brasil tem sido protagonista nos temas de florestas, nas COPs, no debate climático. O Brasil chega no evento da COP de Dubai com a cabeça em pé, depois de ter combatido o desmatamento, com redução de 49,5%, só nestes últimos 10 meses. Então há muita expectativa com relação ao Brasil estando de volta, de maneira protagonista no debate climático".

Temperatura do planeta

A COP-28 está prevista para o final deste mês, a partir de 30 de novembro, seguindo até o dia 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A expectativa é com relação ao acordo de Paris e como as nações colocaram em prática as ações previstas por esse acordo, que tem como finalidade limitar a elevação da temperatura do planeta a 1,5°C até 2050.

Crimes hediondos

O Projeto de Lei 4224/21, de autoria do deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB) chegou à Comissão de Justiça e Segurança do Senado, tendo como relatora a senadora Damares Alves (Republicanos-DF). O texto já tinha sido aprovado por unanimidade na Câmara, e passado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O projeto inclui na lista de crimes hediondos: agenciar, facilitar, recrutar, coagir ou intermediar a participação de criança ou adolescente em imagens pornográficas; adquirir, possuir ou armazenar imagem pornográfica com criança ou adolescente; sequestrar ou manter em cárcere privado crianças e adolescentes; traficar pessoas menores de 18 anos.