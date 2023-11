A reforma tributária, que retorna à Câmara depois de passar por mudanças no Senado, deve ter parte de seu texto aprovada logo. Para o relator, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), os técnicos vão analisar a viabilidade, mas essa é uma decisão política.

Estabelecer um calendário

Após avaliação do que foi aprovado no Senado, o presidente Arthur Lira (PP-AL), "em acordo com as lideranças partidárias na Câmara, estabelecerá um calendário para que tenhamos ainda este ano a aprovação da emenda constitucional e, por conseguinte, a sua promulgação ainda em 2023", argumenta Aguinaldo Ribeiro.

Guerra sem sentido

Na Data Nacional de Omã, comemorada em alto estilo no Clube Monte Líbano, em Brasília, com a presença de parlamentares, personalidades do governo, diplomatas e empresários, o embaixador Talal Al Rahbi, após criticar Israel, pediu reflexão, e que seja interrompida imediatamente a guerra sem sentido na faixa de Gaza.

Investimentos em Omã

O diplomata destacou o crescimento dos negócios bilaterais entre Brasil e Omã, que segundo ele, "apresentam uma balança comercial de US$ 2.238.540.216". E convidou empreendedores a investir no Sultanato de Omã, principalmente nas áreas de energia renovável e agricultura.

Bancada Negra

A deputada federal gaúcha Daiana Santos (PCdoB) está com uma semana movimentada, em Brasília. Na segunda-feira, esteve na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para apresentar a composição da nova Bancada Negra federal. "A criação da Bancada Negra na Câmara dos Deputados é uma mudança significativa e real na política nacional", declarou.

Tensionando sistema político

A parlamentar destacou que "toda essa jornada não nasceu hoje; ela é fruto de um longo trabalho do movimento negro, pautando e tensionando o sistema político do Brasil para que a população negra tenha seus direitos respeitados". Daiana Santos (foto) também participou de um encontro da Bancada Negra com o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo.

Mais recursos para o Seguro Rural

Preocupado com a intensidade dos eventos climáticos deste ano e seus impactos na produção rural do Rio Grande do Sul, o deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB) apresentou emenda ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, para aumentar o orçamento da operação do Prêmio do Seguro Rural.