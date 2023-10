Crise no setor do leite é inédita

Produtores de leite passam por grandes dificuldades e reclamam da concorrência com o leite em pó do Mercosul. "Estão sendo obrigados a migrar para outras atividades, como forma de sobreviver", afirmam lideranças do setor. "Só nos primeiros meses deste ano, a importação aumentou mais de quatro vezes, em comparação com 2022", atestou o deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB).

Morte lenta

O presidente das Associações Empresariais de Santa Catarina, Sérgio Rodrigues, apresentou números impactantes, em audiência pública realizada na última semana na Câmara dos Deputados. Ele disse que "Santa Catarina havia, na década de 1990, 75 mil famílias produtoras. Hoje são 24 mil. Essa é aquela famosa história da morte lenta", alertou Rodrigues.

Produção nacional diminui

"O Brasil está em segundo lugar na importação de leite, enquanto a produção nacional diminuiu quase 2%, de 2020 para 2021, e continua diminuindo", lamenta Darlan Palharini, do Sindicato das Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul.

Crise na entressafra

O deputado Heitor Schuch (Foto) disse ao Repórter Brasília que "a crise no setor do leite é comum, assim como em outros setores. Não é a primeira e nem deve ser a última. Mas uma crise tão grave como esta; tenho 35 anos nesse movimento, eu não vi ainda". Heitor Schuch afirma que "é comum o preço do leite reduzir na safra, não na entressafra como aconteceu em 2023, isso é um fato inédito".

Leite em pó do Brasil

A segunda questão, conta o congressista, "é que o governo anterior tirou o imposto. Agora o governo botou o imposto de importação de volta. O governo atual se obrigou a colocar um dinheiro, R$ 100 milhões, da Conab, para comprar leite em pó das empresas e cooperativas brasileiras".

Remédios de pouco efeito

Na avaliação de Heitor Schuch, "todos esses remédios, para a gravidade da situação, fizeram pouco efeito. Não dá para tratar alguém que está na UTI dessa forma. Tem que ter alguma coisa mais forte, remédio na veia, como se diz".

Cotas de importação

"Para nós, primeiro tem que ter cota de importação, como o Brasil, por exemplo, importa carros da Argentina todo dia, mas tem uma cota mensal, nenhum carro a mais do que é estabelecido pela cota. No leite, nós importávamos da Argentina, do Uruguai, o equivalente a 3% da produção nacional. Agora estamos importando 12% da produção nacional, e aí descontrola, fica fora dos padrões. Sofre o produtor e a indústria que fica ociosa, desregula tudo", reclama o parlamentar.

Política de rastreabilidade

"O governo brasileiro teria que fazer uma outra coisa, criar uma política de rastreabilidade, para saber se o leite que estamos importando, por exemplo, da Argentina, é leite produzido por vaca argentina ou é leite que vem de outras partes do mundo", diz Schuch.

Dumping e antidumping

O parlamentar pondera: "A gente fala em dumping e antidumping; aí tem uma série de questões que estão em interrogações. A Fetag, do Rio Grande do Sul, apresentou para o Ministério da Indústria e Comércio um pedido para investigar isso. Tem dados, tem números, tem informações, mas não tem como provar. Tem que investigar".