Muitas CPIs e pouco resultado, critica deputado gaúcho

O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) fez, ao Repórter Brasília, uma análise das CPIs instaladas no Congresso Nacional. Disse que "a CPI do MST, que era rumorosa, acabou em nada, a montanha pariu um rato".

Processo judicial

"A CPI das Americanas é uma CPI evasiva, porque ela quis fazer o serviço da Justiça, mas a Justiça já resolveu. Por isso, não tem o que fazer. É um processo judicial que já estava andando. Nunca houve antes uma CPI para falências", afirmou Pompeo de Mattos (foto), acrescentando: "falência é um processo judicial, não um processo parlamentar".

CPI do Futebol

A CPI do Futebol, na opinião de Pompeo de Mattos, "virou em torcida, está torcendo para que aconteça alguma coisa no futebol, mas não aconteceu nada; enfim, também não deu em nada".

Pirâmides financeiras

"Já a CPI das Pirâmides Financeiras é a mais técnica que tem na Câmara. Essa questão das criptomoedas é uma coisa que quase ninguém entende direito, a Câmara está tateando numa atividade que não é dela." Na opinião do congressista, "talvez sirva para aprender esse tema. A Câmara não sabe e não entende desse tema, talvez sirva de escola, de lição, de aprendizagem, do que é a pirâmide financeira, do que é criptomoeda, que é o futuro da moeda do mundo. Hoje ninguém entende".

Atos golpistas

Pompeo de Mattos destaca que, "aquela CPMI que ninguém queria, o governo não queria, o pessoal não queria, é a que está dando resultado". Na avaliação do parlamentar gaúcho, "quem mais pediu a CPMI é que está sendo implicado. A CPMI foi pedida por alguns deputados que apoiavam a invasão. Alguém comete um crime e quer que seja investigado, acabaram sendo investigados e deu no que deu. O tiro saiu pela culatra. Acabaram mostrando que, realmente, eles eram criminosos, que invadiram, quebraram, depredaram. Essa CPMI vai ajudar a incriminar mais gente".

Passar a limpo a invasão

Para Pompeo de Mattos, "a CPMI não tem que adoçar ninguém. Se alguém dentro do Palácio foi conivente, como aquele G. Dias, tem que pagar também; é passar a limpo a invasão".

Sentimento no Congresso

Na opinião do parlamentar pedetista, "o sentimento dentro do Congresso é chegar até o final, para buscar a responsabilidade dos envolvidos. O trabalho só irá reforçar as ações da Justiça, que caminha na mesma direção. Eles pensavam que, com a CPMI, iriam amaciar a ação da Justiça, pelo contrário, deu mais força, mais munição, para as condenações que estão tomando".

'Se embebedaram de CPIs'

Na análise de Pompeo de Mattos, "se embebedaram de CPIs, chegaram nos centavos dos milhões desejados". No balanço do congressista, "há excesso de CPIs, e a que pode trazer consequências é a do dia 8 de janeiro, da tentativa de golpe e que, na essência, vai fortalecer as decisões do Supremo".

Congresso tem que reagir

"O Congresso precisa reagir melhor em relação ao Supremo. Não adianta a Câmara, o Senado ficarem se queixando do STF. Não adianta ter raiva, ter ódio, ter nojo, falar mal; tem que ter atitude, só discursar não resolve."