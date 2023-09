Municípios aumentam gastos com pessoal

Só no 1º semestre, a despesa com folha cresceu em 84% nos municípios brasileiros. Os gastos com pessoal de 4.681 municípios aumentaram 16% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período em 2022. De janeiro a junho, as prefeituras gastaram R$ 208,5 bilhões com servidores. A despesa dos municípios com folha salarial é crescente.

Faltam escolas e hospitais

Um levantamento feito pelo jornal O Estado de S.Paulo mostra que prefeitos nunca receberam tanto dinheiro público, mas optam por inchar a máquina em vez de reduzir desigualdades. A pesquisa revela que, a cada ano, o gasto com folha salarial nas prefeituras sobe. Em 2019, nas vésperas das últimas eleições municipais, a despesa era 46% menor do que atingiu agora. Outra revelação é que "prefeitos gastam todo o dinheiro contratando pessoal e deixam cidades sem escola e hospital".

Diminuição dos investimentos

A coluna Repórter Brasília falou com o deputado federal gaúcho Pedro Westphalen (PP, foto), presidente da Frente Parlamentar da Saúde no Congresso Nacional, a respeito do impacto da falta de investimentos no setor nos municípios. Ele revelou mais uma preocupação que está chegando. Disse que, "segundo foi anunciado, haverá uma diminuição dos investimentos na saúde este ano". Na avaliação do parlamentar, "os municípios investem mais de 15% na saúde. O problema é que os estados e a Federação, não cumprem as obrigações que têm e que deveriam cumprir".

Governo tem que cumprir

Pedro Westphalen afirmou: "conseguimos aprovar um projeto que fui o relator que prevê aumentar os investimentos em saúde em todo o País". Segundo o congressista, "é preciso ver qual é a causa do problema". Lembrou que, "é muito difícil dar uma resposta correta". A preocupação, acentuou o deputado, "é com os projetos aprovados que aumentam o nosso custo, há muito custo na saúde, e o governo tem que cumprir isso aí". O parlamentar admite que, com as eleições municipais chegando, isso pode impactar ainda mais. "É um período que começam os discursos eleitorais."

Serviço de melhor qualidade

Na avaliação do deputado federal gaúcho Bohn Gass (PT), "o funcionalismo tem que ganhar bem para que tenhamos um serviço de melhor qualidade". O parlamentar argumenta que, "se o servidor público é bem remunerado, quem ganha é a sociedade".

Recurso retorna à economia

Bohn Gass aponta dizendo: "tivemos congelamento de salários há anos, não acredito que haja um impacto maior, pois a economia do Brasil está reagindo, haverá crescimento econômico e com isso distribuição de renda. As pessoas começam a consumir". Por isso, diz o parlamentar, "a importância do reajuste de salário, não só do servidor público, porque ele retorna na economia, gira o dinheiro. O serviço público não pode ser criminalizado e o recurso retorna a economia", acentua Bohn Gass.

Reforma administrativa

Entre as reformas propostas pelo governo, a administrativa proporcionará amplos debates no Congresso e na sociedade. O texto analisado pelo Legislativo é o início de uma ampla reforma que impactará no funcionalismo público. Sem dúvida, as pressões dos servidores, principalmente em Brasília, serão muito grandes.