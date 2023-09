Apostas esportivas poderão render arrecadação de três formas

O projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas no País, além de outros jogos "on-line", como os cassinos virtuais, foi aprovado, na quarta-feira (13), pela Câmara dos Deputados, e segue para o Senado. Foram propostas três formas de arrecadação: pagamento de outorga de R$ 30 milhões; 18% sobre a receita da empresa e 30% sobre o prêmio.

Distribuição de recursos

O texto aprovado é um substitutivo do relator, deputado Adolfo Viana (PSDB-BA), para o Projeto de Lei 3626/23, do Poder Executivo. Em vez de 10% da arrecadação ir para a seguridade social, como previa a medida provisória, o setor ficará com 2%. Outros destinatários dos recursos serão a educação (1,82%), o esporte (6,63%) e o turismo (5%). É uma das apostas do governo para aumentar a arrecadação; um desafio nada fácil.

Momento de transição

O diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente, do Senado, professor e deputado Marcus Vinícius Pestana (PSDB, foto), explicou: "estamos num momento de transição. O governo desde 2014 gasta mais do que tem, mais do que arrecada. Estamos acumulando déficits recorrentes, com exceção de 2022, mas esse ano teremos um déficit de 1,4% do PIB. Migramos do teto de gastos, que era a regra prevalecente votada no governo Michel Temer (MDB), para um novo arcabouço fiscal".

Buraco no orçamento

O novo arcabouço, acentua Pestana, "permite essa condição de despesas, contrariamente, ao teto de gastos". O especialista alerta que "tem um buraco no orçamento do ano que vem de R$ 168 bilhões, explicitado no orçamento que foi entregue em 31 de agosto". Pestana aponta que o governo está atrás de novas receitas. "O ajuste não vai ser feito pelo lado da despesa, do corte do gasto, mas através de novos tributos."

Governo passa a 'sacolinha'

No entendimento de Pestana, "o governo está procurando passar a 'sacolinha', e aí vem o imposto sobre apostas de cotas fixas". Segundo o especialista, "já se falou em arrecadar R$ 15 bilhões a R$ 18 bilhões com jogos. Hoje as expectativas são muito mais modestas. No orçamento, na proposta que o Congresso está analisando, consta como resultado, somando o imposto de renda sobre apostas, a taxação, o licenciamento, a taxa de fiscalização de 1% do objetivo geral, ou seja, R$ 1,64 bilhão. Esse é o resultado esperado. É um tiro no escuro, ninguém conhece um setor legalizado que está operando à luz do dia; ninguém sabe exatamente o que será o resultado desse imposto. É uma estimativa".

Peso da medida do governo

"O peso da medida do governo tentar alcançar o déficit zero, no ano que vem, não é um peso significativo, é 1% na perspectiva do próprio governo, da proposta que senadores e deputados estão analisando", pondera Pestana.