Liberação da maconha

Nos próximos dias, o Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre a liberação do porte e uso de maconha para uso próprio. O deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB) advertiu que "liberar a maconha é uma roleta russa". O parlamentar reclama que, "em vez de discutir a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Antidrogas que considera crime o porte de drogas, quer decidir sobre quantos gramas alguém pode carregar para ser considerado usuário".

Ingresso de militares na política

O deputado federal Alberto Fraga (PL-DF) critica a proposta do governo que pretende barrar militares na política. No entender do parlamentar, "é preconceito puro; os militares não podem ser discriminados". Para Fraga, "é um absurdo também alguém falar que os militares não sabem fazer política. Isso é uma bobagem".

Real como âncora cambial

A economia da Argentina está em um processo inflacionário de mais de 113% ao ano, desequilíbrio fiscal, reservas internacionais insuficientes para garantir o abastecimento interno, uma das causas da inflação descontrolada. O economista alemão Robson Brooks, ex-funcionário do Fundo Monetário Internacional (FMI), sugere que "a Argentina em vez de dolarizar sua economia, deveria utilizar o real como âncora cambial".

Ameaça de novos temporais

O Rio Grande do Sul, com 96 municípios atingidos pelas chuvas, se prepara para novos temporais. O deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB), que percorreu o Estado nas últimas semanas, disse ao Repórter Brasília que "o sofrimento é geral, tanto nas famílias quanto no comércio. A dúvida, por exemplo, é: a casa do seu João foi embora. Se constrói a casa dele no mesmo lugar? Não tem um lugar mais seguro?"

Permanência das empresas

Outro ponto abordado pelo parlamentar é que "se as empresas não tiverem condições de ficar, de voltar; aí teremos uma situação muitíssimo delicada para os municípios e para a região como um todo". Na avaliação do deputado, "os governos dos municípios, do Estado e da União estão muito presentes. Tem Exército, Marinha, Polícia Federal, Bombeiros, entre outros".