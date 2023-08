Nem Zema, nem Tarcísio serão candidatos de Bolsonaro

"Só não vê quem não quer, que não serão Tarcísio e nem Zema os candidatos de Bolsonaro em 2026", disse uma velha raposa política que tem trânsito no PT e no PL. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu o título de cidadão goiano na Assembleia Legislativa de Goiás. A cerimônia contou com a prestigiada presença do governador Ronaldo Caiado (União Brasil). O bolsonarismo busca um nome da gema da direita, a exemplo do que sempre quis Jair Bolsonaro. Nem Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo (Republicanos), nem Romeu Zema, governador de Minas (Novo), cumprem esse requisito. O próprio Tarcísio já disse que nunca foi Bolsonarista raiz, e já ocupou cargo nos governos do PT, primeiro governo Lula, e depois Dilma Rousseff. Essa desconfiança se acentuou com o movimento dele a favor da reforma tributária do PT.

Altos índices de aprovação

Então quem preenche esse requisito? Em Goiânia, Bolsonaro largou uma indireta que mira o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (foto). Sempre atuou contra o PT e tem demonstrado bom desempenho com altos índices de aprovação.

Marco Temporal

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado agendou para esta quarta-feira (23), a votação do projeto do Marco Temporal para reconhecimento de terras indígenas. A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) deu parecer favorável à aprovação do projeto com o mesmo texto já aprovado pela Câmara dos Deputados.

Retrocesso inaceitável

"Justiça e solidariedade aos povos indígenas são propriedades inegociáveis", afirmou o senador gaúcho Paulo Paim (PT). O senador acrescentou: "Seus direitos são originários e sagrados, estão na Constituição. Terra, demarcação, vida - direitos invioláveis". Para o senador gaúcho, "o projeto do Marco Temporal (PL 2903) é um retrocesso inaceitável, crueldade injustificável, uma afronta à humanidade".

Apostas esportivas

Relator da medida provisória que cria regras para impostos de empresas das apostas esportivas, Jorge Kajuru (PSB-GO) quer que a Polícia Federal faça um levantamento rigoroso para mapear o setor — descobrir quais e quantas são estas empresas, brasileiras ou estrangeiras, para que sejam devidamente taxadas. Nesta quarta-feira (23) será realizada a primeira audiência pública sobre o tema, que vai ser analisada por uma comissão mista no Congresso. As apostas esportivas são autorizadas no Brasil desde 2018, entretanto, falta uma regulamentação para que sejam devidamente tributadas como atividade econômica.

Prefeituras quebradas

O deputado federal gaúcho Giovani Cherini (PL) considera que "51% das prefeituras estão quebradas, e não têm nem sequer a solidariedade do governo". Ele acusa que "aonde esse governo mete a mão, apodrece. Aonde esse governo mete a colher, é para fazer confusão, e para fazer narrativas, falsas narrativas".

Prejuízos milionários

Na avaliação do congressista, "as estatais registravam lucratividade, e agora registram prejuízos milionários". No conselho de estatais, mudanças eram indicadas. "Técnicos, lideranças comprometidas com o País, respeito ao patrimônio, ao dinheiro público", acentua Cherini.