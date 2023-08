Reflexos das prévias na Argentina

O presidente do Instituto de Relações Internacionais do Comércio Exterior, ex-embaixador Rubens Barbosa, afirmou que o resultado das prévias na Argentina onde venceu o candidato de extrema direita, Javier Milei, de imediato, não traz nenhuma consequência para o Brasil, até porque a votação final só ocorrerá em 22 de outubro.

Surpresa nos resultados da prévia

A vitória, num primeiro momento, de um candidato de extrema direita, trouxe uma surpresa muito grande a operadores econômicos. "Acho que tem que esperar um pouco para ver o impacto efetivo disso na economia", disse Barbosa.

Nova tendência na região

Se a direita ganhar na Argentina, avalia Rubens Barbosa, "no meu ponto de vista, pode ser uma nova tendência aqui na região, porque nessas últimas eleições a tendência foi o governo de esquerda, na Bolívia, na Colômbia, no Peru e aqui no Brasil. Se a Argentina mudar a direção, e eleger um candidato de direita, que não seja o Milei, que seja a Patrícia Bullrich; vai ter um efeito político". Ele aconselha que, "se ganhar a direita na Argentina, "o Brasil não deve repetir o que ocorreu no governo anterior, quando (Jair) Bolsonaro (PL) se elegeu, ele praticamente cortou relações com a Argentina, porque tinha um governo de esquerda".

Segmento do trigo

Para o segmento do trigo, que o embaixador Rubens Barbosa representa, "o impacto é zero. O Brasil importa quase 60% do consumo interno. A produção do trigo está aumentando exponencialmente no Brasil, que é muito positivo. Nós estamos saindo de uma produção de 2,3 milhões há 4 ou 5 anos e estamos chegando, este ano, a 11 milhões de toneladas, com perspectiva de crescimento".

Crise na Argentina

Nestes últimos anos, esclarece o embaixador, "houve uma crise muito forte na Argentina por causa do clima, e a safra quebrou. Reduziu à metade, no ano passado, e significativamente, neste ano". Rubens Barbosa explicou que, "os moinhos brasileiros que produzem farinha de trigo, compraram de outras procedências: dos Estados Unidos, da Rússia, que passou a fornecer trigo para o Brasil, e os outros países do Mercosul".

Trigo em excesso no mundo

No entendimento de Rubens Barbosa, "a situação da Argentina não afeta o setor do trigo, porque, há trigo em excesso no mundo. Nem a guerra na Ucrânia, nem a crise na Argentina, prejudicaram o abastecimento no Brasil".

Queda de exportação

"O Brasil perdeu muito espaço na exportação Argentina, sobretudo, na área de produtos industriais: automóveis, linha branca, geladeiras, por causa da crise econômica que vem se estendendo", atesta Rubens Barbosa.

Marcha das Margaridas

Cerca de 100 mil trabalhadoras rurais em todos os cantos do Brasil, "em uma única só voz, exigindo direito e dignidade". A afirmação é do Senador Paulo Paim (PT), destacando que o governo Lula está "reconstruindo o Brasil, levando bem-estar e bem viver, oportunidades iguais e justiça social". Na foto, o presidente está acompanhado da deputada Maria do Rosário e dos senadores Paulo Paim e Humberto Costa.