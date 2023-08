PL quer saída dos 'governistas' do partido

Alegando perseguição da cúpula do partido, cerca de 10 deputados do PL devem se afastar da legenda de Jair Bolsonaro. Dentro do grupo que comanda a sigla, eles são chamados de "transdeputados", por integrarem um partido de direita e votarem nos projetos de um governo de esquerda, no Parlamento.

Sem sucesso na conciliação

Já no dia seguinte à votação da reforma tributária na Câmara, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tentou conciliar os grupos, sem sucesso. Muitos dos parlamentares foram eleitos com apoios de prefeitos e vereadores, e precisam levar benefícios para suas regiões e eleitores, principalmente, com as eleições municipais chegando.

'Somos oposição', diz Costa Neto

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, enfatiza: "para que não fique dúvidas, somos um partido de oposição, e ficamos unidos nas pautas conservadoras que a direita sempre defende". Um grupo de parlamentares, mesmo com punições, por ter votado a favor da medida provisória dos ministérios, contrariando orientação da bancada, novamente se alinhou com o governo na reforma tributária.

'Aos infiéis, a porta de saída'

Os chamados infiéis: Mateus Noronha (CE), Júnior Mano (CE), Júnior Lourenço (MA), Josimar Maranhãozinho (MA), João Carlos Bacelar (BA), Detinha (MA), perderam titularidade e suplência. Pastor Gil (MA) e Yury do Paredão (CE), que se licenciou no fim de junho, por motivos pessoais, também foram punidos. Expulsão: Yury do Paredão acabou expulso da sigla em 20 de julho, por decisão de Valdemar Costa Neto.

Saída dos 'transdeputados'

Para o deputado bolsonarista Bibo Nunes (PL, foto), "o caminho para os deputados que estão votando com o governo, em busca de vantagens, é a porta de saída". Na opinião do parlamentar gaúcho, "esses deputados devem sair mesmo, deixar de cinismo e ir embora". Bibo argumenta: "usaram Bolsonaro para se eleger e vão embora. Acho que são mais de 10".

Querem os benefícios de Lula

"Acho que eles querem os benefícios do governo Lula, principalmente, os do Norte e Nordeste. Eles têm um vínculo muito grande e não negam", destacou Bibo Nunes. O parlamentar acentuou que, "o que eles querem é vantagens, evidentemente, como todo o esquerdista, que é como eu chamo eles".

No PSL, 'não tinha esquerdistas'

O deputado federal Bibo Nunes diz que, com o grupo de parlamentares do PL, já está em intenso trabalho para fortalecer a legenda no Rio Grande do Sul. Lamenta que, "infelizmente, tem esses políticos no PL, porque, no PSL, não tinha". Bibo Nunes conclui afirmando que "esquerdistas não têm mais ambiente dentro do PL".