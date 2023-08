Mercosul: acordos com Uruguai progridem

O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) voltou entusiasmado da reunião do Parlasul, em Montevidéu, realizada na última semana. Disse que, "apesar das complexidades políticas e culturais que moldam nossa união continental, diversos assuntos estão evoluindo no compromisso do Mercosul com o progresso e a unidade na América Latina".

Aeroporto binacional de Rivera

O parlamentar destacou três pontos que a delegação brasileira, no Parlasul, está tratando com os demais integrantes do bloco do Mercosul: "A obra do aeroporto internacional de Rivera, para que ele se transforme em binacional, do Brasil e do Uruguai, instalado na fronteira com Santana do Livramento". Segundo o parlamentar, "o convênio da binacionalização do aeroporto será assinado ainda este mês".

Porto Rio Taquari

Outra questão discutida com o Uruguai, afirmou Pompeo de Mattos, "é a dragagem da Lagoa Mirim, para a instalação do porto do Rio Taquari, em Cerro Largo, no Uruguai, e aí vem até o canal de São Gonçalo. Com isso, a mercadoria do Uruguai vem pela lagoa dragada até a Lagoa dos Patos".

Ponte Jaguarão-Rio Branco

Por fim, outra obra importante, destacou o parlamentar, "é a nova ponte do Rio Jaguarão, entre o município brasileiro de Jaguarão e Rio Branco, no Uruguai. Essa ponte, quem vai construir, é o Brasil". Pompeo de Mattos, salientou que já está tudo encaminhado, "em andamento".

Rádios comunitárias

A Comissão de Comunicação e Direito Digital (CCDD) autorizou na sessão desta quarta-feira (9) a outorga da renovação para serviço de radiodifusão comunitária a municípios gaúchos: Rio Grande do Norte, Rio Grande, Encruzilhada do Sul, Severiano de Almeida, Palmeira das Missões, Uruguaiana, Itaqui, São Pedro do Butiá e Coronel Bicaco. O relator foi o senador do Republicanos, Hamilton Mourão (foto). Quando falou em Butiá, o senador gaúcho fez um comentário. "Butiá, senhor presidente, é muito bom com uma cachacinha". O presidente da comissão, senador Eduardo Gomes (PL-TO), concordou.

Uma viagem agradável

O senador Esperidião Amin (Progressistas-SC) interrompeu a leitura que vinha sendo feita pelo senador Hamilton Mourão dizendo que "é muito agradável fazer uma viagem pelo Rio Grande do Sul, conduzidos pela voz do senador gaúcho". Esperidião Amin, contou um episódio conhecido do folclore gaúcho que ocorreu entre São Borja e Itaqui, onde existe uma ilha chamada "Butuí", que o poeta e folclorista Aparício da Silva Rillo "imortalizou num versejo do repentino com desafios, que não posso repetir aqui".

Entrevero com poesia

"Houve um entrevero, um buchicho, com direito a poesia e tudo mais. É aquela poesia..." Esperidião Amin disse que queria cumprimentar o senador Mourão, porque "além de nos conduzir a essa viagem, faz isso com brilhantismo, espírito público e com a liberdade que o estado do Rio Grande do Sul sempre cultuou", concluiu o senador por Santa Catarina, profundo conhecedor da história do Rio Grande.