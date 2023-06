O senador gaúcho Paulo Paim (PT, foto) defende um esforço conjunto entre governo, setor privado e sociedade civil para o combate à fome no Brasil. O presidente da Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado destaca os diversos motivos que levam ao quadro de insegurança alimentar.

Brasil regrediu no combate à fome

Na avaliação do consultor legislativo do Senado Henrique Salles Pinto, o Brasil se destacou no combate à fome e à desigualdade social entre 2003 e 2014 - período dos governos petistas, mas essa evolução se perdeu entre 2015 e 2019.

Desemprego e falta de oportunidades

"O desemprego e a falta de oportunidades econômicas também contribuem para a escassez de recursos para alimentos. A falta de acesso a serviços básicos em saúde, educação e infraestrutura também está relacionada à fome", analisou o senador gaúcho.

Políticas públicas eficazes

Além do fortalecimento dos sistemas de saúde e da educação, no entendimento de Paulo Paim, "é necessário implementar políticas públicas eficazes que promovam a inclusão social, o desenvolvimento econômico e sustentável, a agricultura familiar, o acesso ao crédito e tecnologias". Na visão do senador, "o Brasil está voltando a implementar programas sociais de combate à fome, algo que havia sido desativado pelo governo que passou".

Bolsa Família

Para o senador Humberto Costa (PT-PE), "em um país onde 33 milhões de pessoas passam fome, cuidar das pessoas é urgente". O senador pernambucano destaca ainda que o Bolsa Família será pago em junho, com novo valor recorde.

Falta de segurança e planejamento

Paulo Paim acentuou que ficou claro, na audiência pública realizada na semana passada, na Comissão de Direitos Humanos no Senado, que a fome "é a consequência de uma série de vulnerabilidades, da falta de segurança pública, da falta de planejamento familiar, da falta de educação, da falta de saneamento básico e da falta de emprego, entre outras questões".

Ação na Câmara

Já a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara, realiza nesta quinta-feira, uma audiência pública. A deputada federal gaúcha Reginete Bispo (PT) disse que o objetivo é promover um debate amplo e aprofundado sobre a temática, visando a fortalecer as políticas de prevenção e combate ao trabalho escravo.

Palco para 'encontro de ditadores'

A deputada Bia Kicis (PL-DF) está preocupada com a reunião do Foro de São Paulo, em Brasília, programada para o fim de junho. Na opinião da deputada, a Capital federal está sendo usada como "um palco para o encontro de ditadores da América Latina". Bia Kicis lembra que o escritor Olavo de Carvalho sempre foi uma voz solitária na condenação desse grupo comunista. A deputada anunciou que vai acionar o Poder Judiciário contra a realização do evento.

Exames toxicológicos

Autor de projeto que garante prioridade à realização de exames toxicológicos em mulheres vítimas de violência, o deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) salienta que a ideia é combater agressores que utilizam drogas para cometer crimes.