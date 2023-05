A formação dos jovens está comprometida com o Novo Ensino Médio (NEM), afirmou a senadora Teresa Leitão (PT-PE), destacando que "a formação está sendo diminuída". Na opinião da senadora pernambucana, que nesta terça-feira participou de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, sobre o Ensino Médio, "resgatar o debate sobre o Ensino Médio com a sociedade civil é fundamental para dar legitimidade ao que precisa ser feito", defende a senadora, que se destaca no Senado pela defesa da qualidade do Ensino Médio.

Aprofundar os conhecimentos

"O Ensino Médio é a fase final da educação básica que deve aprofundar todos os conhecimentos da educação básica, preparar o jovem para uma inserção soberana e crítica na sociedade e, ao mesmo tempo, com condições de prosseguir nos estudos em nível superior", apontou Teresa Leitão.

Formação dos jovens diminuída

De forma direta e sem rodeios, a senadora petista, que é professora, disse que "a formação dos jovens está sendo diminuída, retirada, vulnerabilizada e aligeirada, em um mundo cada vez mais complexo, onde a ciência e a tecnologia avançam muito, e o NEM está tirando isso da formação dos nossos jovens", reflete Teresa Leitão, que encabeça a discussão sobre o tema no Senado Federal.

O zelo de Renata Abreu

Renata Abreu, um dos nomes mais influentes do Congresso Nacional brasileiro e presidente nacional do Podemos, esteve cumprindo agendas estratégicas no Rio Grande do Sul na última semana. Além de receber a Medalha Farroupilha, maior honraria da Assembleia Legislativa gaúcha, indicada pelo deputado estadual Airton Lima (Podemos), ela também inaugurou a nova sede do partido, quatro andares localizados na rua Caldas Júnior, em Porto Alegre. O espaço leva o nome do seu pai, o deputado federal paulista José de Abreu, homenageado durante o ato de inauguração (foto) da sede partidária.

Guinada partidária

Everton Braz, presidente do partido no Rio Grande do Sul, aliado e amigo de Renata, demonstra confiança adquirida pelo resultado nas urnas em 2022. Nas últimas eleições o partido cresceu 947% eleitoralmente, conquistando 318,8 mil votos à Câmara dos Deputados. Em 2018, foram 30,4 mil. Na companhia da executiva estadual, Braz apresentou para Renata os planos para 2024, que são audaciosos: eleger no mínimo 200 vereadores e 30 prefeitos ou vice-prefeitos. O plano também prevê o mapeamento de lideranças, aglutinação de nomes relevantes, abertura de diretórios, formação e constante orientação. Um desafio duro de alcançar.