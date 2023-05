A impunidade prevalece

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou nesta terça-feira a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da anistia a partidos políticos. Considerado um trem da alegria em que os parlamentares votam em benefício próprio, ou seja, para perdoar os partidos que foram multados pela justiça eleitoral, principalmente por descumprimento de cotas que exigem valores mínimos de financiamento para candidaturas de mulheres, negros e indígenas, além de tantas outras más aplicações do dinheiro do contribuinte. O episódio já é considerado como o maior perdão da história do Parlamento. Todos os partidos votaram unidos a favor dessa PEC, com exceção do PSol e do Novo. Vamos torcer para que o bom senso prevaleça na votação no Senado.

PSD mostra sua força

Deputados, senadores, ministros e outras lideranças do PSD foram homenageados em Brasília na noite de terça-feira em evento realizado no Royal Tulip, que contou com a presença da cúpula da sigla a nível Nacional e Regional. O presidente do partido no Distrito Federal, Paulo Octávio, disse que "foi um marco na nova fase do partido, que conta com três ministros do governo Lula e pretende avançar nas pautas desenvolvimentistas nos próximos anos". Atualmente a legenda conta com 16 senadores e 43 deputados federais, sendo a maior bancada da Câmara. No Senado, o PSD desbanca o PL e começa a legislatura com a maior bancada.

Líderes homenageados

O jantar foi realizado em homenagem a Gilberto Kassab (primeiro da direita à esquerda na foto), presidente nacional do PSD, ao senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional, aos ministros Alexandre Silveira, de Minas e Energia, André de Paula, da Pesca e Agricultura e Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária. Também foram homenageados o senador Otto Alencar, líder do PSD no Senado, e o deputado Antonio Brito, líder do partido na Câmara.

PSD no RS

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que "a sigla vive uma nova fase política, que permitiu a atração de políticos de todo o País". No Rio Grande do Sul, disse Gilberto Kassab ao Repórter Brasília, "o PSD é um partido que está sendo construído, está no início com quadros como o Danrlei de Deus e Luciano Azevedo, e com os quadros que ao longo do tempo vão se revelando. O gaúcho tem a tradição de prestigiar a formação de partidos sempre observando com muita calma o seu crescimento". Na avaliação de Kassab, "o gaúcho tem muita dificuldade de compreender a mudança de partido, então o PSD está no rumo certo lá, com bastante vagar, com bastante cautela, mas gradativamente consolidando".