Mais prazo para reforma tributária

O deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, quer prorrogar por mais 20 dias a apresentação do texto final do relator Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Isso dependerá da concordância do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Encontro com governadores

Reginaldo Lopes explicou que, com essa dilatação do prazo, serão feitos encontros com os governadores e os prefeitos das capitais e um seminário de três dias com as bancadas estaduais na Câmara, a partir de 22 de maio. O primeiro encontro com governadores será no dia 19, no Rio de Janeiro, reunindo dirigentes do Sul e do Sudeste.

Prioridade para o Brasil

O deputado federal gaúcho Daniel Trzeciak (PSDB, foto) destaca que a "reforma tributária é um tema urgente para destravar o país e diminuir a carga pesada, que está em cima do contribuinte" O congressista lembra que "o Brasil precisa alavancar a economia, e para isso, necessita de uma reforma tributária robusta e justa. O tema deve tramitar e dar sequência no Congresso Nacional independente de outros assuntos. É prioridade para o Brasil", acentuou. A reforma pretende unificar cinco tributos: IPI, PIS, Cofins, ICMS (estadual) e ISS (municipal) em um novo Imposto sobre Bens e Serviços, cobrado apenas no destino final das mercadorias.

Cabotagem fracionada

Com a declaração do ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB), de que a BR do Mar é uma das prioridades do seu governo, a logística de cabotagem está em alta. O empresário Flávio Zan, de Farroupilha, proprietário da patente para Cabotagem Fracionada no Brasil, explica: "temos uma costa de 8.500 km navegáveis, sendo que 80% da população reside em um eixo de 200 a 250 km da Costa, onde este modal corresponde hoje a apenas 12,4 %. Já o modal rodoviário é de 64%".

Congestionamento das estradas

Segundo o empresário, que é diretor da Elief Logística e Cabotagem, "utilizando a integração dos modais, nos tornaremos muito mais competitivos em toda cadeia logística. Temos que aproveitar a imensidão vazia dos rios e do mar em oposição ao congestionamento das estradas, com a possibilidade de fracionar cargas em um único contêiner no prazo, sem avarias e custo menor", disse Zan.

Escolas em tempo integral

O programa escolas em tempo integral será ampliado para todo o país com investimentos federais de R$ 4 bilhões e o aumento de um milhão de matrículas em cada uma das regiões brasileiras. O acréscimo do tempo integral igual ou superior a sete horas diárias ou 35 horas semanais é direcionado ao desenvolvimento e formação integral de bebês, crianças e adolescentes.