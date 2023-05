Indústria naval brasileira

A indústria naval teve seus grandes momentos no Rio Grande do Sul, no Brasil, e depois sofreu certa queda, uma desaceleração, criando dificuldades, principalmente, nas regiões onde estão localizados os portos, como o de Rio Grande. O gaúcho Alexandre Lindenmeyer (PT), ex-vereador, prefeito da cidade portuária por oito anos, ex-deputado estadual e, agora, deputado federal, tem acompanhado de perto o desempenho da indústria naval. Com a autoridade de um dos parlamentares que melhor conhece o setor no Congresso Nacional, fez para o Repórter Brasília uma análise da situação atual e expectativa para o futuro. Ele acredita numa recuperação rápida da indústria naval.

Grande oportunidade

Alexandre Lindenmeyer (foto) afirma que não tem dúvida nenhuma de que o setor naval "é uma grande oportunidade de geração de emprego, de renda, de agregar tecnologia nacional, e ao mesmo tempo tem uma carteira mundial, hoje, represada, ou seja, aguardando construções nos mais variados cantos do mundo, que podem proporcionar grandes oportunidades".

Frente parlamentar

"Estamos com a Frente Parlamentar da Indústria Naval que será lançada nos próximos dias. Vejo que temos um olhar não só pelo setor, focado na Petrobras, mas uma grande oportunidade da Marinha do Brasil, da Transpetro, para a marinha de cabotagem mercante do nosso País, e tem demandas de renovação da frota, também a questão dos barcos de apoio que são necessários, os graneleiros, transporte das commodities tanto nos rios quanto para fora do País".

Indústria naval em números

O deputado Lindenmeyer pontua que não saberia precisar, neste momento, o volume em termos de PIB. "Agora, no passado, chegamos a ter 81 mil postos de trabalho, de empregos diretos. Estima-se em torno de 450 mil empregos na cadeia, como um todo, incluindo parte de fornecedores. Ao mesmo tempo, se enxergarmos, por exemplo, um dos potenciais clientes dessa indústria, que é a Petrobras, a Petrobras tem no seu planejamento estratégico um conjunto de equipamentos de plataformas já apresentados para a construção neste e nos próximos anos."

Porto de Rio Grande na exportação

Alexandre Lindenmeyer destaca que "Rio Grande é um Porto que tem uma capacidade extraordinária, se coloca em termos de segundo ou terceiro porto, em termos de exportação de contêineres, de commodities, mas temos alguns gargalos, um deles é a questão dos modais".

Como está a situação hoje?

"Teremos uma audiência com o ministro dos Transportes, vamos indagar sobre esse tema", anuncia o deputado Lindenmeyer. "A ideia é que haja a retomada, e não é uma pauta do deputado Alexandre Lindenmeyer, tem que ser uma pauta do Estado, dos estados, todos têm interesse na possibilidade de ter mais um modal que possa escoar diminuindo o custo, e assim por diante, e integrando também com a questão da hidrovia."

Contra o modelo de pedágio

"Fora a questão da ferrovia nos últimos 20 e poucos anos, temos hoje o problema dos pedágios, não sou contra os pedágios, sou contra o modelo de pedagiamento que foi feito naquela rodovia de Porto Alegre a Rio Grande, que se tornou um dificultador, encarecendo as cargas", reclama o parlamentar.