Bancada do agronegócio

O deputado Pedro Lupion (PP-PR), que assume a presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), na Câmara dos Deputados, começa o ano com bom debate da oposição: "Lula está radicalizado e ideologizando". E reclama que o Ministério da Agricultura foi "esvaziado". O deputado antecipou que a bancada ruralista (em torno de 300 parlamentares) vai reverter, em plenário, medidas do setor já tomadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Sem ideologia política

Do PT gaúcho, o deputado Elvino Bohn Gass rebateu: "O presidente Lula vai fazer exatamente o contrário. Ele vai 'desideologizar'. O agronegócio é o setor que ele mais tem ajudado em seus governos. Mas temos que garantir que a natureza seja preservada, que tenha equilíbrio na produção de alimentos, que não se perca mercado em nível internacional por causa do uso de venenos. Então, temos é que 'desideologizar', porque no governo (Jair) Bolsonaro (PL), a disputa era usar o agronegócio para fazer ideologia e disputa política. O governo Lula, ao contrário, quer unir o Brasil".

Esvaziamento do ministério

"Não é verdade que Lula está esvaziando o Ministério da Agricultura", acentua Bohn Gass. E destaca que "foi o governo Bolsonaro que esvaziou e destruiu a agricultura familiar. Agora, voltamos a ter um Ministério de Desenvolvimento Agrário, que vai trabalhar junto com o Ministério da Agricultura". Na prática, o "esvaziamento" referido é a transferência de órgãos para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

"Respeito, mas discordo"

Também o deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB) rebate a provocação de Pedro Lupion. "Discordo completamente da opinião do colega. Respeito o ângulo que ele olha, mas o que o governo Lula está fazendo é tentar, de novo, dar um oxigênio, destinar orçamento para a agricultura familiar, que há quatro anos ficou fora do crédito que precisava para fazer a renovação do maquinário e da frota."

BNDES em campo

Schuch reforçou lembrando que, nesta semana, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já voltou a financiar o setor, que no ano passado ficou sem recursos no Plano Safra. Ele acredita que a visão de Lupion esteja voltada para o grande empresário rural, "que tem dinheiro e condições de contratar agrônomo, de contratar empresa, assistência técnica. Mas devemos olhar a agricultura como um todo, que tem, também, a agricultura familiar, as pequenas e médias propriedades rurais".

Conciliação e debate civilizado

Arthur Lira (PP-AL) foi reeleito para comandar a Câmara com 464 votos, dos 500 deputados que votaram, o maior número para um presidente na história do Parlamento. Rodrigo Pacheco (PSD-MG) derrubou o mutirão bolsonarista e se mantém forte na presidência do Senado. Vitória do presidente Lula, que apoiou as duas candidaturas.