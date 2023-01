Zucco, reforço da direita na Câmara

Em 2018, quando se elegeu deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (Republicanos, foto) foi o mais votado entre todos os candidatos, com 166.747 votos. Em 2022, ao conquistar cadeira na Câmara Federal, o gaúcho de Alegrete mais do que dobrou a votação: foram 259.023 votos, novamente o líder das urnas entre os candidatos de todos os partidos. Tenente-coronel, Luciano Lorenzini Zucco completará 49 anos em março, e chega com fôlego à Câmara dos Deputados para ser um dos 38 parlamentares provenientes das forças de segurança, que deverão se agrupar no "Movimento Pró-Armas". O número de parlamentares provenientes desta área, eleitos para a Câmara, aumentou 35,7% nas eleições de 2022, em relação ao pleito de 2018. A maior concentração, com eleitos, está no Partido Liberal (PL).

Desempenho no Estado

Como deputado estadual, o parlamentar aprovou onze projetos que se transformaram em lei. "Algumas se tornaram referência no nosso mandato, como a da Escola Cívico-Militar".

Combate ao câncer

"Um projeto importante que criei", conta com orgulho o deputado, "foi quando eu conheci Taís, uma garotinha de quatro anos e meio, e me envolvi com a situação dela, foi quando conheci o diagnóstico precoce do câncer. O câncer é a doença que mais mata as crianças. Trabalhei muito nessa pauta do diagnóstico precoce, hoje temos um Convênio do Estado com o Instituto do Câncer Infantil".

Lei das toucas

As toucas hipotérmicas, que evitam a perda de cabelo das pessoas submetidas ao tratamento para a cura do câncer, outro projeto que, agora, é lei no Estado e ele quer transformar em lei federal para que o SUS forneça as toucas.

Futuro do bolsonarismo

O governo Bolsonaro fez a ruptura "com a velha política", alega Zucco: "colocou ministros técnicos, priorizou realmente a política equilibrada. Agora é hora de se unir, de propor novas ideias, de mostrar que a direita está muito forte. Temos a metade dos votos do nosso país. Temos condições de fazer uma oposição forte, de apresentar nomes fortes para a próxima eleição, como o Tarcísio de Freitas (SP), o Romeu Zema (MG). Eu vejo a direita muito fortalecida".

Retorno do ex-presidente

Quanto ao ex-presidente, o deputado Zucco foi enfático. "O presidente Bolsonaro vai retornar, vai conversar com os seus deputados e senadores, que ele apoiou. Devemos muito a ele. A pauta do armamento que nos afeta é uma irresponsabilidade desse governo querer terminar com alguns decretos, dificultar o acesso às armas de fogo".

Forças Armadas

Na missão das Forças Armadas, o deputado Zucco foi bastante claro: "Devemos seguir o que está na Constituição. As forças armadas são instituições de Estado, não de governo. Deve permanecer assim".

Direita conservadora

O deputado Zucco está empenhado em criar logo a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Direita Conservadora - Foro de Brasília. O objetivo do colegiado é reunir deputados e senadores identificados com a pauta conservadora, promover debates, discutir teses políticas, econômicas e sociais, bem como fortalecer a causa em torno das liberdades democráticas.