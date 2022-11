'Fogo amigo' de Eduardo Bolsonaro

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), já definiu cinco nomes para assumir secretarias e deu início a uma crise interna no novo QG bolsonarista. O escolhido para uma das principais funções foi o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que assumirá a Secretaria de Governo do Palácio dos Bandeirantes. O nome já foi confirmado por Tarcísio, mas o anúncio oficial ainda não foi feito. Enfrenta sérios problemas de "fogo amigo". O deputado Eduardo Bolsonaro (PL), filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), padrinho político de Tarcísio, já deixou claro sua irritação com a ascendência de Kassab sobre o novo governador eleito.

Conselheiro Jair Bolsonaro

O polêmico deputado Eduardo Bolsonaro acha que o governador de São Paulo deveria ter como principal conselheiro o próprio Jair Bolsonaro, e não um ex-ministro do governo petista. Começou a guerra pelos espaços do novo reduto bolsonarista, já que no Palácio do Planalto não haverá mais lugar para integrantes do governo que perdeu a eleição. O espaço paulista não conseguirá abrigar as pessoas que o atual presidente e filhos se comprometeram na campanha eleitoral.

'Fidelidade e respeito'

O deputado federal gaúcho Bibo Nunes (PL) também defende que bolsonaristas assumam os postos principais do governo de São Paulo. "Tarcísio não queria ser candidato, foi forçado pelo Bolsonaro, portanto, acredito que ele deva certo respeito e fidelidade a Bolsonaro. E ele deveria colocar no seu governo pessoas afinadas com ele, jamais opositores".

Mulheres pedem espaço

Com mais de 100 nomes indicados para o governo de São Paulo, as mulheres pedem espaço. A transição de Tarcísio tem quatro homens para cada mulher. Áreas importantes como Saúde, Economia e Agricultura são compostas somente por homens.

Bolsa Família

O vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, Carlos Viana (PL-MG), afirmou, em entrevista, que o PL apoia o programa Bolsa Família fora do teto, por um ano. Revelou que o valor em 2023 deve ser de R$ 78 bilhões extras. Isso porque já há R$ 105 bilhões "previstos para esses gastos".

Imposições do STF

Os senadores eleitos e os que já ocupam o cargo irão se reunir nesta terça-feira para ter um posicionamento claro "contra as imposições do ministro Alexandre de Moraes, que determinou uma multa de mais de R$ 22 milhões ao PL por causa da ação contra parte das urnas eletrônicas na disputa presidencial", adiantou Carlos Viana.

Vigilante na transição

Com 3,5 milhões de trabalhadores, a segurança privada quer espaço na equipe de transição do governo Lula. A Confederação Nacional dos Vigilantes do Brasil realizou o 11º Encontro com profissionais de todos os estados, em Salvador, na Bahia, na última semana, e discutiu e aprovou uma pauta para os próximos quatro anos. O deputado distrital Chico Vigilante (PT-DF) acentuou que a confederação que representa a categoria se posicionou contrária ao imposto sindical. "No nosso entendimento, é fundamental que cada sindicato tenha capacidade de mobilização de filiação dos seus participantes para não depender de impostos sindicais", ponderou.