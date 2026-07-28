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Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 28 de Julho de 2026 às 19:29

Convite para seguirmos pensando a cidade e despedida do JC

Pensar a cidade, por Bruna Suptitz

Pensar a cidade, por Bruna Suptitz

Diagramação/JC
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Bruna Suptitz
Bruna Suptitz
Há seis anos e quatro meses, fiz neste espaço do Jornal do Comércio o primeiro convite aos leitores para, junto comigo, pensar a cidade. Assim mesmo, de forma ampla, por entender que cidades são plurais e dinâmicas, conforme defini na época. O convite feito no dia 25 de março de 2020 foi renovado semana após semana, até hoje.

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