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Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 21 de Julho de 2026 às 18:52

Sanção das leis encerra mais de seis anos de debate do Plano Diretor de Porto Alegre

Apesar do fim do processo formal, ainda há questionamentos na Justiça sobre o novo Plano Diretor de Porto Alegre

Apesar do fim do processo formal, ainda há questionamentos na Justiça sobre o novo Plano Diretor de Porto Alegre

Bruna Suptitz/JC
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A sanção dos dois projetos do Plano Diretor de Porto Alegre encerra formalmente um longo e complexo processo, que iniciou como uma revisão, mas foi transformado em uma nova legislação para o planejamento urbano da Capital. Ao longo de mais de seis anos, a revisão atravessou diferentes contextos políticos, institucionais e sociais: foi interrompida pela pandemia de Covid-19, incorporou desafios após a enchente histórica de 2024, enfrentou questionamentos judiciais e mobilizou representantes do poder público, entidades técnicas, universidades, setor produtivo e organizações da sociedade civil.

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