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Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 13 de Julho de 2026 às 22:43

ONU alerta para intensidade e necessidade de preparação para o El Niño

Resgate no município de Três Coroas durante a enchente de 2024

Resgate no município de Três Coroas durante a enchente de 2024

Corpo de Bombeiros Voluntários de Três Coroas/JC
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A Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência da ONU, alerta sobre o El Niño deste ano. Embora ainda haja alguma incerteza quanto à intensidade máxima e ao momento de pico, a maioria dos modelos de previsão sugere que ele será pelo menos de intensidade moderada – e possivelmente forte.

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