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Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 13 de Julho de 2026 às 22:32

Mês de junho foi o mais quente da história recente na Europa Ocidental

Água foi jogada na população em Berlim durante onda de calor de junho

Água foi jogada na população em Berlim durante onda de calor de junho

RALF HIRSCHBERGER/AFP/DIVULGAÇÃO/JC
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A porção ocidental do continente europeu viveu o mês de junho mais quente da história recente, segundo dados divulgados na quinta-feira, 9 de julho, pelo serviço de monitoramento climático do observatório Copernicus, da União Europeia. A temperatura média atmosférica da região foi de 20,74 °C, o que representa 3,06 °C acima da média para o mês entre os anos de 1991 e 2020.

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