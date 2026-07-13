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Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 13 de Julho de 2026 às 22:35

Aumentam chances de El Niño ‘muito forte’ em 2026, afirma NOAA

Município de Eldorado do Sul foi um dos mais atingidos na enchente de maio de 2024

Município de Eldorado do Sul foi um dos mais atingidos na enchente de maio de 2024

Defesa Civil RS/Divulgação/JC
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O El Niño se intensificou e tem 81% de chance de atingir a categoria “muito forte” entre os meses de outubro e dezembro deste ano, segundo estimativa publicada na quinta-feira, 9 de julho, pela National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), agência de previsão climática dos Estados Unidos, uma das mais importantes do mundo.

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