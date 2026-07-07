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Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 07 de Julho de 2026 às 18:45

Proteção contra cheias exige investimentos permanentes, sustenta Peter Glerum

Consultor dos Países Baixos, Peter Glerum esteve em Porto Alegre após a enchente de 2024 e retornou em junho deste ano para evento sobre Defesa Civil

Consultor dos Países Baixos, Peter Glerum esteve em Porto Alegre após a enchente de 2024 e retornou em junho deste ano para evento sobre Defesa Civil

Anselmo Cunha/Divulgação/JC
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Consultor que presta serviços ao governo dos Países Baixos, à União Europeia e a outros países na área de gestão de riscos e segurança hídrica, Peter Glerum afirma que o Rio Grande do Sul está no caminho para fortalecer sua proteção contra cheias, mas ressalta que mudanças estruturais exigem planejamento de longo prazo, investimentos permanentes e integração entre os diferentes níveis de governo.

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