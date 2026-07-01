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Bruna Suptitz

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Publicada em 01 de Julho de 2026 às 00:25

Onda de calor europeu não ocorreria sem as mudanças climáticas

Local residents enjoy a mist spray at a parc in Pantin, north-east of Paris on June 28, 2026, as France experiences a heatwave. France will no longer have any departments under a red heatwave alert on June 29, 2026, with 39 departments under an orange alert, 19 of which are due to the risk of thunderstorms, Meteo-France announced on June 28, 2026. (Photo by Charlotte SIEMON / AFP)

Local residents enjoy a mist spray at a parc in Pantin, north-east of Paris on June 28, 2026, as France experiences a heatwave. France will no longer have any departments under a red heatwave alert on June 29, 2026, with 39 departments under an orange alert, 19 of which are due to the risk of thunderstorms, Meteo-France announced on June 28, 2026. (Photo by Charlotte SIEMON / AFP)

/CHARLOTTE SIEMON/AFP/DIVULGAÇÃO/JC
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Junho não é historicamente o mês mais quente na Europa Ocidental. No entanto, França, Alemanha, Itália, Espanha e sul da Inglaterra registraram no mês temperaturas de 5 a 12 °C acima da média sazonal. Outros países também estão enfrentando ondas de calor. Entre maio e junho, um sistema de alta pressão persistente transportou ar quente do norte da África para a região, além de céu claro e sol forte, o que intensificou ainda mais o calor.

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