Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPensar a Cidade
Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 23 de Junho de 2026 às 15:55

25 anos do Estatuto da Cidade: Carta de Brasília defende justiça urbana e ambiental

Compartilhe:
JC
JC
A celebração dos 25 anos do Estatuto da Cidade também é um momento de reflexão sobre os desafios ainda presentes na realidade urbana brasileira. Reunidos nos dias 18 e 19 de julho, em Brasília, representantes dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos estados e do Distrito Federal (CAU/UFs) aprovaram a Carta de Brasília, manifesto que defende o fortalecimento do planejamento urbano, da participação social e da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS), além de propor uma agenda para enfrentar desigualdades territoriais e os impactos das mudanças climáticas nas cidades.

Confira, a seguir, a íntegra do documento, aprovado durante o Seminário 25 anos do Estatuto da Cidade, realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e pelo Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (SNDUM), em parceria com a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) e o Conselho das Cidades (ConCidades).

Notícias relacionadas